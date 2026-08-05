Grzegorz Róg został członkiem rady nadzorczej Grupy Pracuj. Firma ta stawia bowiem mocno na rozwój AI. Róg zaś to współtwórca takich sieciowych inicjatyw, jak Brave, które uczą, jak mądrze korzystać z AI.

Grzegorz Róg członkiem rady nadzorczej Grupy Pracuj. Fot. Getty Images

„AI to największa zmiana technologiczna od czasu powstania internetu. Dlatego jesteśmy szczęśliwi, że możemy powitać Grzegorza Roga w radzie nadzorczej Grupy Pracuj" – czytamy we wpisie prezesa zarządu firmy, Przemysława Gacka, na LinkedIn.

„Jestem pod dużym wrażeniem tego, w jaki sposób Grupa Pracuj wdraża AI w różnych sektorach swojej działalności. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć, jak zwiększymy razem ten wysiłek" – skomentował wpis Róg.

Gacek dodaje, że Grzegorz to przedsiębiorca z głębokim praktycznym doświadczeniem w pracy z AI, automatyzacją i edukacją cyfrową. Jest m.in. współtwórcą takich narzędzi jak easytools i Brave, które pomogły ponad 20 tysiącom ludzi używać AI w codziennych działaniach firmy.

„W Grupie Pracuj już stosujemy AI w różnych dziedzinach – od poprawienia doświadczenia z korzystania z naszych usług zarówno kandydatów do pracy, jak i pracodawców, aż po tworzenie nowych produktów i wsparcie naszych zespołów" – dodaje Gacek.

Jak dodaje, to jednak początek podróży z AI. „Grzegorz wnosi nie tylko zrozumienie technologii, ale jest też przedsiębiorcą, który ciągle eksperymentuje, kontestuje stary tok myślenia i zamienia pomysły w nowe produkty" – podsumowuje prezes zarządu Pracuj.