Grzegorz Róg członkiem rady nadzorczej Grupy Pracuj
Grzegorz Róg został członkiem rady nadzorczej Grupy Pracuj. Firma ta stawia bowiem mocno na rozwój AI. Róg zaś to współtwórca takich sieciowych inicjatyw, jak Brave, które uczą, jak mądrze korzystać z AI.
„AI to największa zmiana technologiczna od czasu powstania internetu. Dlatego jesteśmy szczęśliwi, że możemy powitać Grzegorza Roga w radzie nadzorczej Grupy Pracuj" – czytamy we wpisie prezesa zarządu firmy, Przemysława Gacka, na LinkedIn.
„Jestem pod dużym wrażeniem tego, w jaki sposób Grupa Pracuj wdraża AI w różnych sektorach swojej działalności. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć, jak zwiększymy razem ten wysiłek" – skomentował wpis Róg.
Gacek dodaje, że Grzegorz to przedsiębiorca z głębokim praktycznym doświadczeniem w pracy z AI, automatyzacją i edukacją cyfrową. Jest m.in. współtwórcą takich narzędzi jak easytools i Brave, które pomogły ponad 20 tysiącom ludzi używać AI w codziennych działaniach firmy.
„W Grupie Pracuj już stosujemy AI w różnych dziedzinach – od poprawienia doświadczenia z korzystania z naszych usług zarówno kandydatów do pracy, jak i pracodawców, aż po tworzenie nowych produktów i wsparcie naszych zespołów" – dodaje Gacek.
Jak dodaje, to jednak początek podróży z AI. „Grzegorz wnosi nie tylko zrozumienie technologii, ale jest też przedsiębiorcą, który ciągle eksperymentuje, kontestuje stary tok myślenia i zamienia pomysły w nowe produkty" – podsumowuje prezes zarządu Pracuj.