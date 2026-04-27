„Guardian”: wspólnicy Orbána rozpoczęli wywożenie swoich bogactw poza Węgry

Wspólnicy ustępującego premiera Węgier Viktora Orbána w pośpiechu rozpoczęli wywożenie swoich bogactw poza granice kraju. Przyszły premier Péter Magyar oskarżył osoby związane z Orbánem o próbę ochrony majątku i ucieczki przed odpowiedzialnością – informuje dziennik „The Guardian”.

Prywatne odrzutowce, załadowane ponoć bogactwami beneficjentów 16 lat rządów Orbána, systematycznie startują z Wiednia. Inni spieszą się z inwestowaniem swoich aktywów za granicą – napisał brytyjski dziennik.

Wysoko postawieni politycy z bliskiego otoczenia Orbána rozglądają się za możliwościami uzyskania wiz amerykańskich, mając nadzieję na znalezienie pracy w instytucjach powiązanych z ruchem MAGA – dodał „The Guardian”.

Dziennik podkreślił, powołując się na źródła w partii Fidesz, że po przegranych przez Orbána wyborach z 12 kwietnia trzech członków jego bliskiego kręgu zaczęło przenosić swoje aktywa do Arabii Saudyjskiej, Omanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Singapuru i Australii.

Również przyszły premier Magyar oskarżył w sobotę „powiązanych z Orbánem oligarchów” o transferowanie majątków za granicę, wymieniając Zjednoczone Emiraty Arabskie, USA i Urugwaj. Polityk zaznaczył, że węgierski urząd skarbowy NAV wstrzymał kilka transferów Antala Rogána – polityka związanego z Orbánem, który przez pewien czas znajdował się na liście sankcyjnej USA w związku z zarzutami korupcyjnymi.

Magyar wezwał krajowe instytucje do zatrzymania osób, które „wyrządziły Węgrom szkody liczone w miliardach forintów”, a inwestorów do powstrzymania się od nabywania aktywów „powiązanych z mafią”. Dodał, że kilka rodzin powiązanych z rządem Orbána już opuściło Węgry, a kilka kolejnych przygotowuje się do tego, wypisując dzieci ze szkół.

Węgierskie media: osoby z otoczenia Orbána przenoszą swoje majątki

Jedną z takich rodzin – według informacji Magyara – są krewni Lőrinca Mészárosa, jednego z najbogatszych Węgrów i najbliższych przyjaciół Orbána.

Węgierskie niezależne media – portale VSquare i 444 – podały, że osoby z otoczenia Orbána przenoszą swoje majątki w obawie przed potencjalnym przejęciem, zamrożeniem lub nacjonalizacją przez rząd Magyara. Portal 444 podał, że proceder rozpoczął się już w marcu, czyli przed wyborami.

Magyar ostrzegał także, że w ostatnich tygodniach niszczono wiele dokumentów mogących obciążać środowisko ustępującego premiera.

„Otrzymujemy coraz więcej doniesień o niszczeniu dokumentów na dużą skalę przez różne ministerstwa, instytucje i firmy bliskie Fideszowi” – napisał Magyar wcześniej w kwietniu w mediach społecznościowych.

„The Guardian”, powołując się na źródło w Fideszu, poinformował, że Orbán uda się do USA w czasie mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn. Mecz otwarcia zostanie rozegrany 11 czerwca.

„Dokładne miejsce podróży Orbána nie jest znane, choć jego najstarsza córka i zięć przeprowadzili się do Nowego Jorku zeszłego lata” – dodał dziennik.

Inne wysoko postawione osoby związane z Fideszem ubiegają się o wizy pracownicze do USA, licząc na wykorzystanie swojej wiedzy w instytucjach powiązanych z Partią Republikańską – poinformowały źródła w amerykańskiej administracji oraz w Fideszu.

Węgierski dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi zaznaczył, że USA od dawna były postrzegane jako plan B dla osób z kręgu Orbána.

„Dopóki administracja Donalda Trumpa jest u władzy, Stany Zjednoczone mogą stać się bezpieczną przystanią dla najwyższych szczebli reżimu Orbána” – ocenił Panyi, cytowany przez brytyjski dziennik.

Źródło: PAP