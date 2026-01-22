GUS: w styczniu 2026 poprawiają się nastroje konsumenckie

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), który opisuje tendencje konsumpcji, wyniósł w styczniu 2026 -9,6. To oznacza wzrost o 0,3 p.p. w stosunku do grudnia 2025 i o 5,5 p.p. rok do roku.

"Spośród składowych wskaźnika najbardziej poprawiła się ocena obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (wzrost o 1,9 pkt proc.). Wyższe wartości osiągnęły również oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 1,2 pkt proc. i 0,3 pkt proc.)" – czytamy w raporcie GUS.

"Niższe wartości niż przed miesiącem odnotowano dla ocen obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 1,5 pkt proc. i 0,2 pkt proc.)" – dodał Główny Urząd Statystyczny.

Poprawia się też wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej. W stosunku do grudnia 2025 wzrósł o 0,3 p.p. i wynosi -6,7. W porównaniu do stycznia 2025 wskaźnik ten wzrósł o 3,2 p.p.

"Spośród składowych wskaźnika najbardziej poprawiły się oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrosty odpowiednio o 1,7 pkt proc. i 1,2 pkt proc.)" – uznał Główny Urząd Statystyczny.

"Wzrost o 0,3 pkt proc. wystąpił dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju. Słabszą niż przed miesiącem ocenę odnotowano jedynie dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia (spadek o 1,7 pkt proc.)" – wynika z raportu GUS.