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23.07.2026 09:44

GUS potwierdza szacunki ministerstwa. Bezrobocie w czerwcu spadło

W czerwcu stopa bezrobocia zaliczyła lekki spadek – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Potwierdzają one wcześniejszy odczyt resortu pracy. W urzędach pracy zarejestrowanych jest ponad 900 tys. bezrobotnych.

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku
Fot. PAP/Tytus Żmijewski

Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 5,8 proc. wobec 5,9 proc. miesiąc wcześniej – podał GUS. Odczyt zgadza się z szacunkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Tymczasem liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 901,5 tys. wobec 916 tys. w maju. Nowo zarejestrowanych bezrobotnych było 83,8 tys. – o 2,2 tys. mniej niż w maju.

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Źródło: PAP, XYZ

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