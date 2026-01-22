GUS: w styczniu poprawa koniunktury w większości sektorów gospodarki

W styczniu 2026 poprawiła się koniunktura w większości obszarów gospodarki – podał Główny Urząd Statystyczny.

Nastroje w gospodarce wyraźnie się poprawiły, choć w części sektorów wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury nadal pozostają poniżej zera. Z kolei w przetwórstwie przemysłowym indeks wzrósł do -4,1 z -11,6 miesiąc wcześniej, a w budownictwie poprawił się do -5,6 wobec -10,0 w grudniu.

Lepsze nastroje widać również w handlu i transporcie. W handlu hurtowym wskaźnik wzrósł do -0,1 z -3,8, a w handlu detalicznym do -2,7 z -3,5 miesiąc wcześniej. Poprawa nastąpiła także w sektorze transportu i gospodarki magazynowej, gdzie indeks zwiększył się do -0,4 z -3,6.

Najlepsze nastroje utrzymują się w sektorach usługowych. W zakwaterowaniu i gastronomii wskaźnik wzrósł do +3,0, po tym jak w grudniu był jeszcze ujemny. Wyraźnie pozytywne są informacja i komunikacja, gdzie indeks sięgnął +12,1, oraz finanse i ubezpieczenia, które z wynikiem +25,4 nadal charakteryzują się najsilniejszym optymizmem wśród badanych branż.