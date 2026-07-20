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20.07.2026 07:10

Hiszpania mistrzem świata. Mbappe królem strzelców turnieju

Argentynie nie udało się obronić tytułu mistrzowskiego. W finale mundialu Leo Messi i jego koledzy ulegli reprezentacji Hiszpanii 0:1 po golu strzelonym w dogrywce.

Reprezentacja Hiszpanii ciesząca się ze zdobycia mistrzostwa świata w piłce nożnej
Hiszpanie pokonali Argentyńczyków 1:0 w finale mundialu. Fot. Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images

Dopiero w 106. minucie Ferran Torres ustalił wynik spotkania strzelając jedyną bramkę w meczu. Wcześniej przez 90 minut regulaminowego czasu gry, a także przez następne niemal dwie połowy dogrywki na tablicy wyniku widniało 0:0. To jednak nie oddawało charakteru spotkania, ponieważ Hiszpania zdominowała Argentynę w posiadaniu piłki – 65 proc. do 35 proc. – a także w nie pozwoliła ustępującym mistrzom świata na oddanie chociaż jednego strzału w światło bramki.

Dla Argentyny był to trzeci finał mundialu w erze Leo Messiego i drugi przegrany. Przed zwycięstwem nad Francją w 2022 r. piłkarzom z tego kraju nie udało się pokonać reprezentacji Niemiec w 2014 r.

Hiszpania natomiast świętuje swój drugi triumf w mistrzostwach świata. Debiutancki tytuł zdobyła w 2010 r. na mundialu w RPA. Obecny trener reprezentacji Luis de la Fuente doprowadził drużynę do wygrania także ostatnich mistrzostw Europy w 2024 r.

Tytuł króla strzelców turnieju trafił w ręce Francuza Kyliana Mbappe, który trafił do siatki rywali 10-krotnie, dokładając do tego cztery asysty. Piłkarz przegonił Leo Messiego, który ma na swoim koncie 8 goli i tyle samo ostatnich podań do kolegów z drużyny. Mbappe jest też pierwszym piłkarzem w historii, który obronił tytuł króla strzelców – na mundialu w Katarze w 2022 r. strzelił 8 goli. Messi, chociaż zagrał na sześciu turniejach mistrzostw świata, nigdy nie został królem strzelców.

Po końcowym gwizdku sędziego w finale rozpoczęło się jednocześnie odliczanie do kolejnego turnieju mistrzostw świata w piłce nożnej. A ten wystartuje już za 1419 dni, dokładnie 8 czerwca 2030 r. Będzie to wyjątkowy turniej ze względu na stulecie pierwszego mundialu. FIFA postanowiła też, że mecze będą rozgrywane w sześciu krajach na trzech kontynentach.

Z uwagi na fakt, że w 1930 r. pierwsze mistrzostwa odbyły się w Urugwaju, dla uczczenia stulecia mecz otwarcia w 2030 r. zostanie rozegrany właśnie w tym kraju. Dwa kolejne spotkania odbędą się natomiast w Argentynie i Paragwaju. Następnie rywalizacja przeniesie się do głównych gospodarzy mistrzostw – Hiszpanii, Portugalii oraz Maroka.

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