Holandia przedłuża obecność żołnierzy i systemów Patriot w Polsce

Holandia przedłuża obecność swoich żołnierzy i systemów Patriot w Polsce do grudnia - poinformował we wtorek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił, „obecność wojsk sojuszniczych wzmacnia odstraszanie”.

Holandia przedłuża obecność swoich żołnierzy i systemów Patriot w Polsce do grudnia 🇵🇱🤝🇳🇱 Polska jest gotowa bronić swojego terytorium, ale bezpieczeństwo wschodniej granicy NATO to wspólna odpowiedzialność sojuszników. To granica bezpieczeństwa Europy.



Obecność wojsk… pic.twitter.com/QnyElFeXP1 — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) June 2, 2026

Dwa holenderskie systemy obrony powietrznej Patriot chronią centrum logistyczne NATO w Jasionce pod Rzeszowem, przez które pomoc trafia na Ukrainę. Ambasada Holandii w Polsce podała w poniedziałek na X, że ich misja, która miała zakończyć się w czerwcu, zostanie przedłużona o maksymalnie pół roku.

The Netherlands is extending its Patriot air defence deployment in Poland for up to six months, continuing its role in the NATO Air and Missile Defence Task Force supporting the NSATU logistics hub for Ukraine. Around 150 🇳🇱 troops remain in place, strengthening shared security. pic.twitter.com/Tyo0jOiWUQ — NL Embassy in Poland (@NLinPoland) June 1, 2026

Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do tej informacji we wtorek również na X.

„Holandia przedłuża obecność swoich żołnierzy i systemów Patriot w Polsce do grudnia. Polska jest gotowa bronić swojego terytorium, ale bezpieczeństwo wschodniej granicy NATO to wspólna odpowiedzialność sojuszników. To granica bezpieczeństwa Europy” - napisał minister obrony.

„Obecność wojsk sojuszniczych wzmacnia odstraszanie. Równolegle prowadzimy rozmowy o dalszym zaangażowaniu kolejnych państw NATO w ochronie wschodniej flanki paktu” - dodał szef MON.

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Decyzja Holendrów zapadła w odpowiedzi na prośbę NATO i Polski, o czym informowała w poniedziałek tamtejsza ministra obrony narodowej Dilan Yesilgoz-Zegerius.

Holandia dostarcza systemy obrony powietrznej do ochrony centrum logistycznego w Polsce od grudnia 2025 roku. Oprócz dwóch systemów Patriot wysłała też system rakietowy NASAMS, środki do zwalczania dronów i 300 żołnierzy. Patrioty i grupa około 150 żołnierzy do obsługi pozostaną w Polsce najpóźniej do początku grudnia. Pozostałe systemy i pozostali żołnierze mają wrócić do Holandii w czerwcu.

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Źródło: PAP