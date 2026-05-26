Holandia zablokowała przejęcie firmy dostarczającej usługi cyfrowe dla publicznego systemu przez spółkę z USA

Rząd Holandii poinformował w poniedziałek, że zablokował przejęcie przez amerykańską spółkę Kyndryl holenderskiej firmy Solvinity. To dostawca usług w chmurze, na którym bazuje krajowy system do kontaktów obywateli z władzami.

Decyzję uzasadniono ryzykiem dla interesu publicznego i bezpieczeństwa danych. Podjęła ją ministra gospodarki Willemijn Aerdts w oparciu o rekomendację Urzędu ds. Weryfikacji Inwestycji (BTI). To regulator, który ocenia ryzyka dla bezpieczeństwa narodowego w przypadku przejęć firm i inwestycji zagranicznych.

Jak informuje holenderski nadawca publiczny NOS, Solvinity jest kluczowym dostawcą usług chmurowych dla systemu DigiD, czyli krajowego systemu identyfikacji cyfrowej wykorzystywanego przez obywateli do kontaktu z administracją publiczną. System można porównać do polskiej aplikacji mObywatel. Umożliwia on m.in. dostęp do usług urzędów, opieki zdrowotnej oraz instytucji ubezpieczeniowych i emerytalnych.

BTI w wydanej opinii przekazał, że przejęcie Solvinity może stanowić zagrożenie dla interesu publicznego. Urząd rekomendował zablokowanie przejęcia tej spółki. Rząd przyjął tę ocenę, zaznaczając, że ochrona cyfrowej infrastruktury państwa ma charakter priorytetowy.

Władze argumentowały, że przejęcie spółki przez podmiot spoza Europy mogłoby zagrażać bezpieczeństwu danych oraz funkcjonowaniu infrastruktury krytycznej kraju. Wskazano m.in. na potencjalne konsekwencje amerykańskiego prawa, które w określonych sytuacjach mogłoby dawać władzom USA dostęp do danych przetwarzanych przez tamtejsze firmy technologiczne lub nakazywać ich ujawnienie.

Aerdts przyznała, że ingerencja państwa w rynek jest środkiem nadzwyczajnym. Jak podkreśliła, mimo analizy nie udało się wyeliminować wszystkich ryzyk związanych z transakcją.

Firma Kyndryl wyraziła rozczarowanie decyzją, twierdząc, że cały proces został upolityczniony. Zapewniła też, że dane obywateli Holandii nie byłyby zagrożone. Kyndryl to firma zajmująca się usługami infrastruktury IT, wydzielona w 2021 r. z IBM.

Sprawa potencjalnego przejęcia przez amerykańską spółkę firmy Solvinity wywołała wcześniej dyskusję w parlamencie oraz wśród ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, którzy zwracali uwagę na rosnącą zależność Europy od amerykańskich dostawców technologii.

Obecny kontrakt państwa z Solvinity obowiązuje do 2028 r. Na razie nie przedstawiono szczegółowych planów dotyczących dalszego funkcjonowania systemu DigiD po wygaśnięciu umowy.

Źródło: PAP