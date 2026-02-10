Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.02.2026
NEWSROOM XYZ
10.02.2026 19:23

Holenderskie banki chcą odciąć się od amerykańskiej technologii. Planują budowę własnej chmury

Największe holenderskie banki nie chcą już być zależne od amerykańskich big techów. Dlatego planują rozwiązania, które mają oprzeć ich chmurę i centra danych na europejskich rozwiązaniach.

Rabobank, ING i ABN Amro chcą, jak informują holenderskie media, uniezależnić się od amerykańskiej chmury oraz amerykańskiej AI. Według nich taka zależność, przy obecnym nastawieniu administracji Donalda Trumpa, stanowi ryzyko geopolityczne.

Dlatego prowadzą rozmowy z innymi europejskimi instytucjami, by zbudować elementy infrastruktury, oparte na europejskich rozwiązaniach. To, że taka współpraca może się udać, pokazuje choćby system płatności Wero, czyli alternatywa dla Mastercard, Visa i PayPal.

Jest tylko jeden problem – budowa takiej infrastruktury i stworzenie alternatywy dla big techów z USA wymaga czasu. Według ekspertów może to potrwać nawet kilka lat.

Źródło: PAP

Siedziba grupy ING w Amsterdamie
ING i inne holenderskie banki chcą zbudować europejską alternatywę dla europejskich big techów. Fot. Lina Selg/Bloomberg via Getty Images
Kategorie artykułu: Polityka Świat
