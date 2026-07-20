Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 20.07.2026
NEWSROOM XYZ
20.07.2026 15:30

Huti ogłaszają morską blokadę Arabii Saudyjskiej

Jemeńscy rebelianci zapowiedzieli morską blokadę Arabii Saudyjskiej. To zagraża transportowi ropy oraz towarów przez kluczową cieśninę Bab al-Mandab, która pozwala statkom dotrzeć na Morze Czerwone i płynąć dalej przez Kanał Sueski.

Satelitarne zdjęcie cieśniny Bab al-Mandab
Rebelianci Huti zapowiedzieli morską blokadę Arabii Saudyjskiej. Fot. Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data

Huti ogłosili „embargo morskie przeciwko zbrodniczemu wrogowi z Arabii Saudyjskiej, oparte na zasadzie oko za oko, obowiązujące natychmiast po wydaniu tego oświadczenia".

To ma być odpowiedź na „niesprawiedliwe i opresyjne oblężenie narodu przez Arabię Saudyjską przez prawie 12 lat, grabież zasobów oraz nałożenie kompleksowej blokady na porty i lotniska drogą lądową, morską i powietrzną".

Abdulmalik al-Huti, przywódca rebeliantów, zagroził też 16 lipca atakami na infrastrukturę naftową Arabii Saudyjskiej. Do tego Iran poprosił Hutich, których wspiera militarnie i finansowo, by przygotowali się do ataków na statki w cieśninie Bab al-Mandab.

Cieśnina Bab al-Mandab pomaga Saudom ominąć irańską blokadę cieśniny Ormuz

To kluczowe miejsce na szlaku morskim z Azji do Europy, które umożliwia jednostkom wpłynięcie na Morze Czerwone i dotarcie do Kanału Sueskiego. Arabia Saudyjska wykorzystywała tę cieśninę do ominięcia blokady cieśniny Ormuz. Wysyłała bowiem miliony baryłek dziennie rurociągiem do terminalu naftowego na Morzu Czerwonym – przypomina CNBC.

Blokada tej cieśniny zablokowałaby więc tę furtkę, zaostrzając kryzys naftowy wywołany przez wojnę na Bliskim Wschodzie i doprowadzając do wzrostu cen paliw. Na razie jednak ceny ropy nie zareagowały na oświadczenie Hutich.

Wojna domowa w Jemenie trwa od 2014 r. Arabia Saudyjska stoi na czele koalicji, która walczyła z rebeliantami do 2022 r. Od tamtego roku trwa zawieszenie broni. Huti jednak od czasu do czasu atakują statki na Morzu Czerwonym. Ostatnie duże ataki miały miejsce podczas ataków Izraela na Strefę Gazy.

Źródło: PAP/CNBC

Iran grozi blokadą kolejnej strategicznej cieśniny
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Żabka kontynuowała wzrosty, kursy banków znów w dół. Dzień na GPW 17 lipca 2026 r.
Piątek przyniósł kolejne spadki na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Główne indeksy zamknęły notowania ze spadkiem. Po raz drugi z rzędu w obrębie WIG20 najmocniej rosła Żabka.…
17.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Polski startup przyspiesza odkrywanie leków dzięki AI. W 2026 r. chce znów potroić sprzedaż
Molecule.one rozwija platformę Maria, która łączy modele AI, autonomiczne laboratorium i dane chemiczne. Startup współpracował z OpenAI przy optymalizacji reakcji wykorzystywanej w produkcji leków, a…
20.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kampus XYZ Technologia
Nowy kierunek AGH hitem rekrutacji. Firmy inwestują we wzornictwo. "AI projektantów nie zastąpi" (WYWIAD)
Uruchamiana właśnie Inżynieria Wzornictwa i Jubilerstwo znalazła się w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków AGH. O tym, dlaczego projektowanie produktów zyskuje na znaczeniu w czasach…
18.07.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Czy Greta Thunberg wciąż jest głosem młodych Skandynawów?
Greta Thunberg wciąż przyciąga tłumy, ale w Skandynawii jej głos nie brzmi już tak mocno jak kilka lat temu. Młodzi coraz częściej myślą nie o klimatycznej rewolucji, lecz o cenach mieszkań,…
19.07.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Co czyta premier Donald Tusk?
„Czarne słońce” Jakuba Żulczyka, „Upadek Cesarstwa Rzymskiego” Petera Heathera czy „Król” Szczepana Twardocha. To tylko niektóre z książek polecanych przez premiera Donalda Tuska. Jakie książki czyta…
19.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Chińskie samochody w Afryce. Jakie są skutki ich ekspansji dla przemysłu w Europie i Polsce
Symboliczne otwarcie na początku lipca 2026 r. fabryki chińskiego koncernu Chery w RPA przypieczętowało ekspansję Państwa Środka na kontynencie. Napływ tanich pojazdów z Azji drastycznie odcina Stary…
18.07.2026