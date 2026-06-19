Hyundai przejmie pełną kontrolę nad Boston Dynamics

Hyundai Motor Group odkupi od SoftBanku pozostałe udziały w amerykańskiej firmie robotycznej Boston Dynamics za 325 mln dolarów. Transakcja pozwoli koreańskiemu koncernowi osiągnąć 100-procentową własność jednego z najbardziej rozpoznawalnych producentów robotów na świecie.

Hyundai Motor Group zamierza przejąć od SoftBank Group pozostały 9,65-procentowy pakiet udziałów w Boston Dynamics za 325 mln dolarów – poinformował w piątek południowokoreański dziennik „Maeil Business Newspaper”. Po sfinalizowaniu transakcji koreański koncern wraz z prezesem i podmiotami powiązanymi będzie posiadał 100 proc. udziałów w amerykańskiej spółce robotycznej.

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Przejęcie jest konsekwencją transakcji z czerwca 2021 r., kiedy Hyundai kupił 80-procentowy pakiet kontrolny Boston Dynamics za około 880 mln dolarów, wyceniając firmę na 1,1 mld dolarów. SoftBank zachował wówczas mniejszościowy udział oraz opcję jego sprzedaży Hyundaiowi do czerwca 2026 r. Według doniesień medialnych japońska grupa właśnie skorzystała z tego prawa.

Pełne przejęcie wpisuje się w strategię Hyundaia, który chce przekształcić się z producenta samochodów w dostawcę inteligentnych rozwiązań mobilności. Koncern zapowiada, że robotyka ma w przyszłości odpowiadać za 20 proc. jego działalności.

Integracja Boston Dynamics ma umożliwić budowę nowego łańcucha wartości w sektorze robotycznym – od produkcji komponentów po inteligentną logistykę – oraz przyspieszyć rozwój zaawansowanych robotów do zastosowań przemysłowych i komercyjnych.

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Założona w 1992 r. jako spółka wydzielona z MIT firma Boston Dynamics jest znana z robotów takich jak czworonożny Spot i humanoidalny Atlas. Przedsiębiorstwo coraz mocniej koncentruje się na komercjalizacji swoich technologii, a jego rozwiązania są wykorzystywane m.in. w przemyśle, budownictwie i logistyce. Hyundai liczy, że pełna kontrola nad spółką pomoże rozszerzyć ofertę produktów oraz rozbudować globalną sieć sprzedaży i serwisu Boston Dynamics.

Źródło: Reuters