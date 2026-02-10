Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.02.2026
10.02.2026 20:06

Igrzyska 2026. Polska drużyna nie awansowała do finałowej rundy konkursu skoków mieszanych

Tym razem niespodzianki nie było. Polska mieszana drużyna skoczków nie awansowała do finałowej rundy skoków na olimpijskiej skoczni w Predazzo.

Pola Bełtowska skoczyła 82 m, Paweł Wąsek 102,5 m, Anna Twardosz 92 m i Kacper Tomasiak 100,5 m. To dało dopiero 11. miejsce po pierwszej rundzie i oznaczało, że Polacy dalej skakać nie będą. Wyprzedzili bowiem tylko Rumunię. Do finału kwalifikowało się osiem najlepszych drużyn.

Złoto wywalczyli Słoweńcy w składzie Nika Vodan, Anze Lanisek, Nika Prevc i Domen Prevc. Srebro przypadło Norwegom w składzie Anna Odine Stroem, Kristoffer Eriksen Sundal, Eirin Maria Kvandal i Marius Lindvik. Brąz zaś przypadł drużynie Japonii, w której wystąpili Nozomi Maruyama, Ryoyu Kobayashi, Sara Takanashi i Ren Nikadio. Wyprzedzili oni Niemców o 1,2 punktu.

Kacper Tomasiak srebrnym medalistą w skokach narciarskich
Kacper Tomasiak
Kacper Tomasiak tym razem bez medalu. Fot. PAP/Grzegorz Momot
