IKEA otwiera w Białymstoku kolejny kompaktowy sklep w Polsce

IKEA ogłosiła otwarcie nowego sklepu w Białymstoku. Sklep w kompaktowym formacie, który rozwija obecnie sieć na polskim rynku, powstanie w należącej do Carrefour Polska Galerii Zielone Wzgórze. Inwestycja ma być zrealizowana do końca 2026 r.

Nowy sklep IKEI zajmie ponad 3,6 tys. m kw. Będzie oferował sprzedaż bezpośrednią ponad 2 tys. artykułów z miejscem odbioru pełnego asortymenty dostępnego online, ekspozycję gotowych aranżacji wnętrz, usługi projektowe oraz strefę gastronomiczną z bistro i sklepem.

Sklep IKEA w Białymstoku powstanie na podstawie umowy z Carrefourem. Zajmie część hipermarketu

Pierwszy sklep w rozwijanym obecnie małym formacie IKEA otworzyła na polskim rynku w Bielsku-Białej w 2025 r. Sklepy o mniejszej powierzchni niż duże obiekty, z których była znana firma, to reakcja sieci na zmieniające się zachowania zakupowe konsumentów oraz potrzebę zwiększania dostępności marki. O nowym modelu rozmawialiśmy z dyrektorką finansową IKEA Retail Polska Joanną Kijas-Janiszowską w XYZ w listopadzie 2025 .

– Kompaktowe sklepy pozwalają nam na znacznie szybszą i bardziej elastyczną ekspansję IKEA w Polsce. Dzięki nim możemy docierać do regionów o dużym potencjale, oferując mieszkańcom profesjonalne doradztwo i inspiracje tuż obok ich miejsca zamieszkania – skomentowała otwarcie sklepu w Białymstoku Marina Dubakina, prezeska i dyrektorka generalna ds. zrównoważonego rozwoju IKEA Retail w Polsce.

Inwestycja w Białymstoku zostanie zrealizowana na podstawie umowy pomiędzy IKEA Retail a Carrefour Polska. Projekt zakłada zagospodarowanie części powierzchni handlowej istniejącego hipermarketu Carrefour w Galerii Zielone Wzgórze. Wraz z otwarciem sklepu IKEA, zostanie on przebudowany i zmodernizowany.

– IKEA to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie i bardzo cieszymy się, że dołącza do portfela najemców centrów handlowych Carrefour w Polsce. Jest to dla nas sygnał, że oferta Carrefour nie tylko przyciąga nowych klientów, ale także silne, globalne marki. Galeria Zielone Wzgórze w Białymstoku jest świetnym przykładem obiektu, który łączy wygodę zakupów z atrakcyjnym miksem najemców. Jesteśmy przekonani, że współpraca z IKEA przyniesie dodatkową wartość odwiedzającym, a dla samego centrum handlowego będzie impulsem do dalszego rozwoju i współpracy z kolejnymi prestiżowymi markami. Bardzo dziękujemy za zaufanie – skomentował Tomasz Waligórski, prezes zarządu Carrefour Polska.

Galeria Zielone Wzgórze to jedna z największych galerii handlowych należących do Carrefour w Polsce. Obiekt powstał w 2007 r. i przeszedł do tej pory kilka modernizacji. Oferuje obecnie blisko 17 tys. m kw. oraz ok. 60 punktów handlowo-usługowych.