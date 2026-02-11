Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.02.2026
NEWSROOM XYZ
11.02.2026 16:35

IKEA otwiera w Białymstoku kolejny kompaktowy sklep w Polsce

IKEA ogłosiła otwarcie nowego sklepu w Białymstoku. Sklep w kompaktowym formacie, który rozwija obecnie sieć na polskim rynku, powstanie w należącej do Carrefour Polska Galerii Zielone Wzgórze. Inwestycja ma być zrealizowana do końca 2026 r.

Nowy sklep IKEI zajmie ponad 3,6 tys. m kw. Będzie oferował sprzedaż bezpośrednią ponad 2 tys. artykułów z miejscem odbioru pełnego asortymenty dostępnego online, ekspozycję gotowych aranżacji wnętrz, usługi projektowe oraz strefę gastronomiczną z bistro i sklepem.

Sklep IKEA w Białymstoku powstanie na podstawie umowy z Carrefourem. Zajmie część hipermarketu

Pierwszy sklep w rozwijanym obecnie małym formacie IKEA otworzyła na polskim rynku w Bielsku-Białej w 2025 r. Sklepy o mniejszej powierzchni niż duże obiekty, z których była znana firma, to reakcja sieci na zmieniające się zachowania zakupowe konsumentów oraz potrzebę zwiększania dostępności marki. O nowym modelu rozmawialiśmy z dyrektorką finansową IKEA Retail Polska Joanną Kijas-Janiszowską w XYZ w listopadzie 2025 .

– Kompaktowe sklepy pozwalają nam na znacznie szybszą i bardziej elastyczną ekspansję IKEA w Polsce. Dzięki nim możemy docierać do regionów o dużym potencjale, oferując mieszkańcom profesjonalne doradztwo i inspiracje tuż obok ich miejsca zamieszkania – skomentowała otwarcie sklepu w Białymstoku Marina Dubakina, prezeska i dyrektorka generalna ds. zrównoważonego rozwoju IKEA Retail w Polsce.

Polecamy: IKEA zmienia kierunek, stawia na nowe formaty i e-commerce. „Kultura zakupów w dużych sklepach to już przeszłość"

Inwestycja w Białymstoku zostanie zrealizowana na podstawie umowy pomiędzy IKEA Retail a Carrefour Polska. Projekt zakłada zagospodarowanie części powierzchni handlowej istniejącego hipermarketu Carrefour w Galerii Zielone Wzgórze. Wraz z otwarciem sklepu IKEA, zostanie on przebudowany i zmodernizowany.

– IKEA to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie i bardzo cieszymy się, że dołącza do portfela najemców centrów handlowych Carrefour w Polsce. Jest to dla nas sygnał, że oferta Carrefour nie tylko przyciąga nowych klientów, ale także silne, globalne marki. Galeria Zielone Wzgórze w Białymstoku jest świetnym przykładem obiektu, który łączy wygodę zakupów z atrakcyjnym miksem najemców. Jesteśmy przekonani, że współpraca z IKEA przyniesie dodatkową wartość odwiedzającym, a dla samego centrum handlowego będzie impulsem do dalszego rozwoju i współpracy z kolejnymi prestiżowymi markami. Bardzo dziękujemy za zaufanie – skomentował Tomasz Waligórski, prezes zarządu Carrefour Polska.

Galeria Zielone Wzgórze to jedna z największych galerii handlowych należących do Carrefour w Polsce. Obiekt powstał w 2007 r. i przeszedł do tej pory kilka modernizacji. Oferuje obecnie blisko 17 tys. m kw. oraz ok. 60 punktów handlowo-usługowych.

Zdjęcie przedstawia sklep IKEA
IKEA ogłosiła otwarcie nowego sklepu w Białymstoku. Sklep w kompaktowym formacie, który rozwija obecnie sieć na polskim rynku, powstanie w należącej do Carrefour Polska Galerii Zielone Wzgórze. Fot. Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Branża elektryków chwali się wynikami, ale mówi o niepewności. „Brakuje jednej, spójnej strategii"
Choć miniony rok był wyjątkowo udany dla branży samochodów elektrycznych, to jej przedstawiciele patrzą w przyszłość z niepewnością. Brakuje im spójnej strategii i stabilności. Z kolei trwająca na forum Unii Europejskiej polityczna debata może opóźnić kluczowe decyzje i dać przewagę Chinom – ostrzegają.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Polski kapitał pod lupą. Gdzie budujemy czempionów, a gdzie oddaliśmy pole
Energetyka, transport i przemysł energochłonny pozostają domeną polskiego kapitału tylko dzięki spółkom kontrolowanym przez państwo. W sektorach takich jak motoryzacja czy wyposażenie domu krajowe firmy niemal nie istnieją wśród liderów. To strukturalna bariera dla innowacyjności i długofalowego wzrostu.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Moliera2 chce wstać z kolan. Po latach strat zamierza znów zarabiać na luksusowej modzie
Przejęcie za 80 mln zł sprzedawcy luksusowej odzieży zapisało się w historii polskiego rynku modowego i kapitałowego. Jednak zamiast szybko rosnącego zysku, pojawiły się wielomilionowe straty. Pomóc miał najpierw twórca 4F, a później zakup Braughmana za 100 mln zł, jednak do żadnej transakcji nie doszło. Inicjator projektu, inwestor z sukcesami na koncie, nie odpuszcza. – Nie spocznę, dopóki firma nie odzyska rentowności i nie nabierze odpowiedniej wartości – deklaruje Marcin Michnicki, prezes i największy akcjonariusz Moliera2.
11.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Ponad 60 pomysłów na transformację Śląska. Obiecany górnikom fundusz wreszcie nabiera rozpędu
Do Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego spłynęło ponad 60 propozycji od firm i samorządów dotyczących transformacji regionu. Fundusz ma do wydania pół miliarda złotych na przeciwdziałanie negatywnym skutkom zamykania kopalń węgla. Na ten cel nie przeznaczył jeszcze ani złotówki, choć działa od 2023 r. Teraz jest szansa na przełamanie impasu.
10.02.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Rozwód w urzędzie zamiast w sądzie. Uproszczenie procedur czy „banalizacja małżeństwa”?
Rozwody pozasądoweW parlamencie toczy się dyskusja nad wprowadzeniem w Polsce nowej instytucji – rozwodu pozasądowego, dokonywanego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Zwolennicy projektu wskazują na uproszczenie procedur i odciążenie sądów. Krytycy mówią o ryzyku „banalizacji” rozwodów i osłabieniu ochrony małżeństwa. Spór szybko nabrał wymiaru politycznego i ideologicznego. My skupiamy się na samej procedurze i jej konsekwencjach praktycznych.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Trwałe przeobrażenia w sektorze IT. Zawód programisty w centrum zmian
Polski sektor IT stopniowo wychodzi z korekty, która w latach 2023–2024 zachwiała poczuciem stabilności wielu firm i pracowników. Modele biznesowe firm technologicznych musiały się zmienić. Kluczowe znaczenie zyskały projekty związane ze sztuczną inteligencją. Rynek pracy IT odchodzi od masowych rekrutacji na rzecz wyspecjalizowanych kompetencji.
09.02.2026