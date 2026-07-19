IMGW ostrzega przed burzami w 10 województwach. Alert RCB dla 8 województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami dla 10 województw. Możliwe są silne opady deszczu do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h, a lokalnie nawet do 100 km/h. W ośmiu województwach będzie obowiązywał również alert RCB.

IMGW wydało ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami i opadami. Fot. PAP/Marcin Bielecki

Alertami I stopnia objęte są województwa lubelskie i podkarpackie oraz części województw: mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, a także dolnośląskiego. Na tych terenach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie możliwy jest też grad.

Alerty zaczną obowiązywać w niedzielę o godz. 11 i utrzymają się do północy.

Natomiast ostrzeżeniami II stopnia objęte są województwa: opolskie, śląskie i małopolskie oraz części województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego. Tam spodziewane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h, a lokalnie do 100 km/h. Miejscami może spaść grad.

Ostrzeżenia również zaczną obowiązywać w niedzielę o godz. 11 i pozostaną w mocy do godz. 22.

W związku z prognozowanymi warunkami pogodowymi alert do odbiorców przebywających na terenie części województw świętokrzyskiego, łódzkiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz województw małopolskiego, śląskiego i opolskiego wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. „Uwaga! Dziś (19 lipca) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr” – ostrzegło RCB.

W późniejszym komunikacie RCB poinformowało, że alert został wysłany także do odbiorców przebywających na terenie województwa podkarpackiego.

Ponadto na zlewni Baryczy, bez Orli i Polskiego Rowu, obejmującej zasięgiem województwo wielkopolskie, do godz. 11 aktywny pozostaje alert hydrologiczny II stopnia.

„W Odolanowie na Baryczy prognozowana jest niewielka tendencja wzrostowa powyżej stanu ostrzegawczego z możliwością wahań stanu wody. W przypadku wystąpienia wyjątkowo silnych opadów, również o charakterze burzowym, niewykluczone jest osiągnięcie stanu alarmowego, a w Odolanowie na Kurochu oraz w Bogdaju na Polskiej Wodzie – stanu ostrzegawczego” – informuje Instytut.

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

Ostrzeżenie hydrologiczne II stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, z tendencją wzrostową i możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów alarmowych.

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Źródło: PAP