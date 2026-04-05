IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Alerty dla 13 województw

IMGW wydał ostrzeżenia dla 13 województw przed silnym wiatrem. Jego porywy mogą osiągnąć prędkość do 85 km/h.

Alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązują w województwie zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podlaskim i lubelskim oraz w części lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i dolnośląskiego.

Na Dolnym Śląsku ostrzeżenia obowiązują do niedzieli wieczorem. W pozostałych województwach alerty obowiązują do godz. 21 w poniedziałek.

Alarm I stopnia ostrzega przed niebezpiecznymi zjawiskami meteorologicznymi, które mogą spowodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.