Zmiana prognozy pogody na Wielkanoc. IMGW: nadciąga ocieplenie

Meteorolodzy nagle zmienili prognozy pogody na Wielkanoc. Według IMGW nadciąga ocieplenie.

IMGW ma świetne wieści. Według najnowszych prognoz w połowie tygodnia do Polski dotrze ciepły, słoneczny wyż. To oznacza, że szykuje się ciepła Wielkanoc.

Jak tłumaczy rzeczniczka instytutu Agnieszka Prasek, do połowy tygodnia ma padać deszcz, a w rejonach podgórskich śnieg. Czekają nas też przymrozki i mgły, a temperatura nie przekroczy 10 st. C.

– W połowie tygodnia od zachodu do Polski nasunie się klin wyżu, który przyniesie więcej słońca i pogodniejsze niebo – mówi Prasek. W górę zaczną iść temperatury, które przekroczą 12 st. C. Dalej jednak możliwe będą deszcze.

Prawdziwa wiosna wróci jednak na święta. – W weekend wielkanocny spodziewamy się wyraźnego ocieplenia, w ciągu dnia temperatury mogą wzrosnąć nawet do 19–20 st. C, szczególnie na zachodzie i południu kraju, a w centrum i na wschodzie od 15 do 17 st. C. Nie zabraknie przelotnych opadów deszczu, ale będziemy mieć do czynienia z silniejszym i porywistym wiatrem – tłumaczy Prasek. Czekają nas też cieplejsze noce.

Niestety ocieplenie długo nie potrwa. Według IMGW w drugiej połowie kwietnia ma znowu być chłodno