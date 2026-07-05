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05.07.2026 11:34

IMGW wydaje alerty przed silnym wiatrem dla ośmiu województw. Sieć Obserwatorów Burz: może powstać krótkotrwała trąba powietrzna

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla ośmiu województw. Z kolei Sieć Obserwatorów Burz ostrzega, że może wystąpić przynajmniej jedna trąba powietrzna.

Kobieta na ulicy podczas burzy
IMGW ostrzega przed silnym wiatrem, a Sieć Obserwatorów Burz przed trąbą powietrzną. Fot. Getty Images

Alerty przed silnym wiatrem wydano dla woj. łódzkiego i świętokrzyskiego, północnej części woj. małopolskiego, opolskiego i śląskiego oraz dla południowej części woj. mazowieckiego.

Według meteorologów pojawi się tam wiatr o średniej prędkości do 40 km/h. Może on miejscami osiągnąć porywy do 75 km/h. Lokalnie wystąpią też burze. Alert będzie obowiązywał do godz. 19 w niedzielę. Z kolei w północnych regionach województw pomorskiego i zachodniopomorskiego alerty ostrzegają przed wiatrem o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Będą one obowiązywać do godz. 21 w niedzielę.

Jednocześnie „Sieć Obserwatorów Burz" wydała poważniejsze ostrzeżenia przed burzami. „Przez Polskę przemieszczać się będzie chłodny front atmosferyczny, na pogodę wpływać też będzie zatoka niskiego ciśnienia. Nadal napływać też będzie chłodna masa powietrza. Warunki konwekcyjne umożliwią rozwój punktowych burz. Pojawią się liczne komórki konwekcyjne generujące wyładowania atmosferyczne, możliwe też będą superkomórki. Z czasem komórki mogą się łączyć w klastry. Ze względu na korzystne środowisko możliwy będzie też rozwój co najmniej jednej krótkotrwałej trąby powietrznej" – napisali w sieci.

Superkomórka burzowa to najbardziej niebezpieczna odmiana burzy, wyróżniająca się obecnością silnie zorganizowanej rotacji powietrza wewnątrz układu. W przeciwieństwie do zwykłych burz, które gasną po kilkudziesięciu minutach, superkomórka może utrzymywać się przez wiele godzin i przemieszczać się setki kilometrów. To właśnie z superkomórek rodzą się najpotężniejsze tornada, ekstremalnie duże opady gradu oraz błyskawiczne powodzie.

Źródło: PAP/XYZ

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