Incydent podczas rejsu LOT-u do Tel Awiwu. Przyczyną był błąd ustawienia transpondera

Przyczyną alarmu podczas rejsu LO155 z Warszawy do Tel Awiwu było błędne ustawienie transpondera – przekazał rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski. Samolot został przekierowany do Burgas w Bułgarii. Nikomu nic się nie stało.

Do zdarzenia doszło we wtorek podczas rejsu LO155 z Warszawy do Tel Awiwu. Maszyna leciała do Izraela, ale po incydencie zawróciła w rejonie Cypru i wylądowała na lotnisku w bułgarskim Burgas. Połączenie wykonywały linie Electra Airways dla PLL LOT.

LOT wyjaśnia przyczynę alarmu

Jak poinformował rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski, każdy samolot jest wyposażony w transponder, czyli urządzenie przekazujące kontroli lotów dane o maszynie. W tym przypadku przez pomyłkę ustawiono kod oznaczający zagrożenie.

Kontrola lotów zapytała następnie załogę, czy pilot podtrzymuje deklarację o zagrożeniu. Pilot odpowiedział, że nie, ponieważ alarm został nadany omyłkowo. Według rzecznika LOT-u zdarzenie najprawdopodobniej było skutkiem błędu ludzkiego, ale sprawa zostanie jeszcze sprawdzona.

Izraelskie myśliwce zostały poderwane

Izraelski portal Ynet informował wcześniej, że pilot miał nadać sygnał wskazujący na porwanie, gdy samolot znajdował się w przestrzeni powietrznej Turcji. Po zgłoszeniu izraelskie lotnictwo poderwało dwa myśliwce. Wojsko izraelskie przekazało później, że incydent został zakończony.

Moczulski zaznaczył, że poderwanie myśliwców nie oznacza, iż doleciały one do samolotu. Podkreślił też, że był to fałszywy alarm, a maszyna bezpiecznie wylądowała.

Samolot wylądował w Burgas

Maszyna została skierowana do Burgas, gdzie znajduje się lotnisko bazowe Electra Airways. Rzecznik LOT-u zapewnił, że pasażerom i załodze nic się nie stało.

PLL LOT zapowiada, że zdarzenie zostanie zaraportowane właściwym władzom zgodnie z obowiązującymi procedurami. Według izraelskich mediów wysocy rangą urzędnicy zajmujący się lotnictwem uznali incydent za bardzo nietypowy i niebezpieczny. W sprawie ma zostać przeprowadzone postępowanie wyjaśniające.

Źródło: PAP