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NEWSROOM XYZ
30.06.2026 13:41

Zysk LOT-u poleciał w dół. Spółka chwali się jednak liczbą pasażerów i przychodami

LOT zanotował w 2025 r. zysk netto prawie dwukrotnie mniejszy niż rok wcześniej. Wzrosły jednak przychody, a także liczba pasażerów, która jest najwyższa w historii spółki.

Zysk netto LOT-u wyniósł 350 mln zł wobec 689 mln zł rok wcześniej. Podobnie wyglądał zysk operacyjny, spadając z 806 mln zł w 2024 r. do 422 mln zł w 2025 r.

Spółka zwraca jednak uwagę na przychody, które wzrosły z 9,9 mld zł do 10,2 mld zł.

Osiągnięty rezultat należy do najwyższych wyników finansowych w historii spółki. Marża operacyjna wyniosła ponad 4 proc., a przychody PLL LOT wzrosły o 2,9 proc. w porównaniu z 2024 r. Wynik ten został osiągnięty w okresie intensywnego zwiększania skali działalności, rozwoju siatki połączeń oraz przygotowywania największych inwestycji flotowych w historii przewoźnika” – podkreślają przedstawiciele przewoźnika.

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W 2025 r. LOT przewiózł 11,7 mln pasażerów – to wzrost o ponad 9 proc. w ujęciu rocznym i najwyższy wynik w 98-letniej historii spółki.

W tym samym czasie linia lotnicza otworzyła 9 nowych tras. W 2026 r. ma być to 15.

– Choć otoczenie konkurencyjne oraz ceny paliw znacząco wpływają na rentowność całej branży, kontynuujemy nasze działania rozwojowe. W 2026 r. odbierzemy 12 nowych Boeingów 737 MAX 8 oraz 2 samoloty Boeing 787-8 Dreamliner, a od 2027 r. naszą flotę zaczną zasilać Airbusy A220 – mówi prezes PLL LOT Michał Fijoł.

Jak podkreśla, inwestycje te pozwolą na otwarcie kolejnych połączeń. Mają też sprawić, że LOT „pod koniec dekady będzie dysponował jedną z najmłodszych flot w Europie”.

Źródło: PAP

Zysk netto Polskich Portów Lotniczych przekroczył 1 mld zł
Na zdjęciu: Boeing 737 Max
LOT zanotował w 2025 r. zysk netto prawie dwukrotnie mniejszy niż rok wcześniej.
Fot. PAP/Darek Delmanowicz
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