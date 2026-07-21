Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 21.07.2026
NEWSROOM XYZ
21.07.2026 14:23

Incydent u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Rosyjski okręt ćwiczył strzelanie

Rosyjski okręt Nieustraszymyj otworzył ogień nieopodal Plymouth w południowej Anglii – potwierdził we wtorek rzecznik ministerstwa obrony Wielkiej Brytanii. Część mediów zastanawia się, czy miała to być demonstracja siły w dniu, w którym stanowisko objął nowy premier Andy Burnham.

Rosyjska fregata marynarki wojennej Nieustraszymyj
Rosyjski okręt Nieustraszymyj otworzył ogień ok. 75 km od wybrzeży Wielkiej Brytanii w ramach ćwiczeń – poinformowało brytyjskie ministerstwo obrony. Na zdjęciu wskazany okręt uchwycony u wybrzeży RPA w 2024 r. Fot. Brenton Geach/Gallo Images via Getty Images

„Rosyjski okręt wojenny, śledzony przez Marynarkę Królewską przeprowadził wczoraj (w poniedziałek – red.) ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji na wodach międzynarodowych, około 40 mil morskich (ok. 75 km) na południe od Plymouth” – przekazał brytyjski resort obrony.

Działania rosyjskiego fregaty rakietowej Nieustraszymyj były monitorowane przez brytyjski okręt patrolowy HMS Tyne, gdy załoga rosyjskiej jednostki nagle poinformowała, że zamierza otworzyć ogień w ramach ćwiczeń, i zażądała, by obserwujący go okręt odpłynął na bezpieczną odległość. Ćwiczenia trwały około pół godziny.

Źródło dziennika „Daily Telegraph” zbliżone do ministerstwa obrony nazywają tę sytuację „wysoce nietypową”, bo okoliczne wody pełne są statków i łodzi. Według gazety jednym z powodem mogła być chęć zademonstrowania siły wobec nowego premiera Wielkiej Brytanii. Na zbieżność obu tych wydarzeń w czasie uwagę zwraca także „Guardian”.

– To nie jest zupełny przypadek, że rosyjski okręt przeprowadził ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji właśnie w dniu, w którym Andy Burnham został premierem. To sygnał z Kremla: „Jesteśmy tutaj, jesteśmy potężni i co nam zrobicie?” – powiedział stacji Radio Times były naczelny dowódca brytyjskiej armii lord Richard Dannatt.

Nieustraszimyj jest wyposażony m.in. w przeciwokrętowe pociski manewrujące oraz działo kalibru 100 mm, zdolną oddać 50 strzałów na minutę.

„Guardian” podkreśla, że w ostatnim czasie wzrosły napięcia między Moskwą i Londynem na morzu. W połowie czerwca komandosi Royal Marines weszli na pokład rosyjskiego tankowca należącego do tzw. floty cieni, a rosyjska fregata oddała strzały ostrzegawcze do jachtu, którym na wodach kanału La Manche płynęła para emerytów.

Źródło: PAP

Polecamy: Pierwsza decyzja nowego premiera Wielkiej Brytanii. Andy Burnham zapowiada niższe rachunki za prąd

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Państwowy e-dziennik za 190 mln. ZNP chce wstrzymania projektu, resort finansów wytyka braki
Związek Nauczycielstwa Polskiego ma wiele zastrzeżeń do rządowego projektu ustawy o państwowym dzienniku elektronicznym i apeluje o wstrzymanie prac. Na istotne braki w projekcie zwraca uwagę również…
20.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Polski startup przyspiesza odkrywanie leków dzięki AI. W 2026 r. chce znów potroić sprzedaż
Molecule.one rozwija platformę Maria, która łączy modele AI, autonomiczne laboratorium i dane chemiczne. Startup współpracował z OpenAI przy optymalizacji reakcji wykorzystywanej w produkcji leków, a…
20.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Brakuje setek tysięcy kierowców. Branża: rząd blokuje dopływ nowych pracowników
Branża transportowa i logistyczna mierzy się z coraz większym niedoborem kierowców zawodowych. W całej Europie może brakować ich już kilkuset tysięcy. Tymczasem rząd przerwał prace nad wpisaniem…
20.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
W branży ciepłowniczej wreszcie powiało optymizmem. „To przełomowy moment”
Pierwsza w historii krajowa strategia dla ciepłownictwa, pierwszy od lat zysk branży i uwzględnienie sektora w unijnym planie elektryfikacji – to pozwala polskim ciepłowniom patrzeć z nadzieją w…
21.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Rosji brakuje żołnierzy. Kreml zastanawia się nad kolejną mobilizacją
Rosyjska propaganda przekonuje, że ochotnicy tłumnie zgłaszają się do armii. Tymczasem Kreml ma coraz większy problem z pozyskaniem ludzi na wojnę przeciwko Ukrainie. Władze sięgają po łapanki w…
21.07.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Finał mundialu: ekonomicznie. Do przerwy 2:0 dla Argentyny, zwycięża Hiszpania
Pod koniec XIX wieku Argentyna rozwijała się znacznie szybciej niż Hiszpania. Jednak druga połowa XX wieku całkowicie odmieniła wynik tego pojedynku. Pod koniec XIX wieku Argentyna rozwijała się…
19.07.2026