Wielka Brytania: pierwsza decyzja nowego premiera. Andy Burnham zapowiada niższe rachunki za prąd

Nowy premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham zapowiedział we wtorek obniżenie podatku VAT na energię elektryczną dla gospodarstw domowych.

Andy Burnham, nowy premier Wielkiej Brytanii, zapowiedział obniżenie do 0 proc. stawki podatku VAT na energię elektryczną dla gospodarstw domowych. Fot. Alishia Abodunde/Getty Images

Mianowany w poniedziałek premier ogłosił we wtorek rano pierwsze duże działanie swojego rządu. Andy Burnham zapowiedział obniżkę podatku VAT na energię elektryczną dla konsumentów. Stawka spadnie z 5 proc. do 0 proc. – podaje BBC.

Zmiany mają wejść w życie 1 października. Obniżka VAT ma przynieść oszczędności rzędu 45 funtów (ok. 230 zł) rocznie dla typowego gospodarstwa domowego – podał nowy minister finansów Wielkiej Brytanii John Healey.

Koszt obniżki VAT na prąd to 850 mln funtów (ok. 4,3 mld zł) w bieżącym roku fiskalnym. Reforma będzie sfinansowana z pieniędzy, które miały być przeznaczone na wprowadzenie cyfrowych dowodów osobistych. Burnham ogłosił wycofanie się z tego programu, który chciał wprowadzić poprzedni premier Keir Starmer.