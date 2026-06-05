Indie chcą kupić 114 myśliwców Rafale. W grze kontrakt za 33 mld euro

Indyjskie ministerstwo obrony złożyło we Francji wniosek o zakup 114 kolejnych samolotów wielozadaniowych Rafale – podał portal Zone Militaire. Wartość planowanego kontraktu ma wynieść 33 mld euro. Nowa umowa byłaby kontynuacją wcześniejszego zakupu 36 maszyn tego typu dla indyjskich sił powietrznych.

Rozmowy o pozyskaniu dodatkowych samolotów Rafale trwały od 2018 roku. To wtedy Indie prowadziły już działania po zakupie pierwszej partii 36 myśliwców. Jak podał w czwartek portal Zone Militaire, jednym z głównych warunków stawianych przez resort obrony w Delhi był transfer technologii. Ma on wesprzeć krajowe programy rozwoju konstrukcji lotniczych.

Indie chcą dostępu do elektroniki Rafale

Władze Indii oczekują także pełnego dostępu do elektroniki samolotów. Ma to umożliwić integrację indyjskich systemów uzbrojenia. Chodzi m.in. o pociski manewrujące Brahmos.

Kontrakt o wartości 33 mld euro mają realizować francuskie firmy Dassault Aviation, Thales i Safran. Zgodnie z planem 94 ze 114 samolotów mają zostać wyprodukowane w zakładach w Indiach. Udział komponentów dostarczanych przez lokalne firmy ma wynosić co najmniej 50 proc.

Po realizacji umowy Indie będą dysponować co najmniej 176 samolotami Rafale. Indyjskie siły morskie korzystają już z 26 maszyn przystosowanych do operowania z lotniskowców.

Według portalu Zone Militaire marynarka rozważa także zakup kolejnych 31 samolotów.

Francuska oferta nie była jedyną rozważaną przez Indie. Władze w Delhi analizowały również zakup amerykańskich F-15EX produkowanych przez Boeinga, szwedzkich JAS-39 Gripen E/F, europejskich Eurofighterów oraz rosyjskich Su-35 i MiG-35.

Indie przyspieszyły decyzję o zakupie nowych myśliwców po wycofaniu ze służby ostatnich poradzieckich MiG-21.

Źródło: PAP/Zone Militaire