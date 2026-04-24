Indie gwałtownie zwiększają import rosyjskiej ropy

W marcu Indie podwoiły wolumen importu ropy z Rosji, a jego wartość wzrosła niemal czterokrotnie. To efekt wojny w Iranie i zablokowania kluczowego szlaku transportowego na Bliskim Wschodzie.

Indie w marcu znacząco zwiększyły zakupy rosyjskiej ropy naftowej – wolumen importu wzrósł dwukrotnie, a jego wartość osiągnęła 5,3 mld euro, wynika z raportu fińskiego think tanku Centre for Research on Energy and Clean Air, cytowanego przez Nikkei Asia. Głównym powodem jest blokada cieśniny Ormuz, która ograniczyła dostęp do surowców z Bliskiego Wschodu.

Największe zmiany odnotowano w sektorze publicznym. Import rosyjskiej ropy przez państwowe rafinerie wzrósł aż o 148 proc., co wskazuje na szybkie dostosowanie państwowych podmiotów do nowych warunków rynkowych i logistycznych.

W marcu Indie były drugim największym odbiorcą rosyjskiej ropy na świecie – po Chinach, które odpowiadały za 51 proc. całego eksportu tego surowca z Rosji. Jednocześnie Indie pozostają silnie uzależnione od importu – sprowadzają około 90 proc. zużywanej ropy.

Do załamania dostaw z tradycyjnych kierunków doszło pod koniec lutego, gdy Iran zablokował cieśninę Ormuz w odpowiedzi na naloty USA i Izraela rozpoczęte 28 lutego. W efekcie Indie utraciły dostęp do znacznej części dostaw z regionu Zatoki Perskiej.

Eksperci wskazują, że zmiana kierunku importu nie jest tymczasowa. Rosyjskie dostawy pozostaną „absolutnie kluczowe” także w kolejnych miesiącach, ponieważ Indie mają ograniczone możliwości pozyskiwania ropy alternatywnymi trasami omijającymi Ormuz – oceniła Prerna Gandhi z Vivekananda International Foundation.

Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym zakupom jest polityka USA. Waszyngton przedłużył do 16 maja zwolnienie z sankcji na import rosyjskiej ropy, co ułatwia Indiom kontynuowanie współpracy energetycznej z Rosją. Jeszcze przed 2022 rokiem udział rosyjskiej ropy w imporcie Indii wynosił zaledwie 0,2 proc., jednak po wybuchu wojny w Ukrainie kierunek ten zyskał dominującą pozycję.

Źródło: PAP