Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 19.07.2026
NEWSROOM XYZ
19.07.2026 16:35

Indie włączyły się do konkurencji na globalnym rynku startów kosmicznych

Indyjski startup kosmiczny Skyroot Aerospace wystrzelił w sobotę pierwszą w kraju skonstruowaną przez prywatną firmę rakietę orbitalną, włączając się tym samym do konkurencji na globalnym rynku komercyjnych startów kosmicznych – poinformował Reuters.

Rakieta Skyroot
Na zdjęciu rakieta Skyroot. Fot. X/@SkyrootA

Rakieta Vikram-1 wystartowała z Centrum Kosmicznego Satish Dhawan w Sriharikota o godz. 06:35 GMT (godz. 7:35 w Polsce), pozostawiając za sobą pióropusz ognia i dymu oraz niosąc kilka ładunków dla klientów i eksperymentów orbitalnych podczas swojej pierwszej misji orbitalnej, nazwanej „Misja Aagaman” – relacjonował Reuters.

Około 15 minut później pomyślnie umieszczono ładunek na orbicie na wysokości 450 km, dzięki czemu Indie stały się trzecim krajem, który uzyskał zdolność do startu orbitalnego dzięki prywatnym przedsięwzięciom.

Misja ma na celu walidację napędu, awioniki, telemetrii, naprowadzania, nawigacji i systemów sterowania rakiety w locie, a także zebranie danych na potrzeby przyszłych startów komercyjnych – poinformował Skyroot.

„Misja Aagaman odniosła ogromny sukces” – poinformowała firma w oświadczeniu.

„To lot testowy. Wykonamy kilka takich lotów, zanim przejdziemy do rutynowych lotów komercyjnych” – dodała.

Założony w 2018 r. Skyroot należy do nowej generacji indyjskich startupów kosmicznych, które zyskały wsparcie globalnych inwestorów po liberalizacji sektora. Na początku roku firma stała się pierwszą firmą z sektora kosmicznego w kraju, której wycena wyniosła 1 miliard dolarów.

Indyjska misja odbywa się w okresie zaostrzającej się konkurencji na globalnym rynku wynoszenia małych satelitów, gdzie startupy starają się rzucić wyzwanie dotychczasowym graczom, na czele ze SpaceX Elona Muska.

Czytaj także: Tuż po rekordowym IPO SpaceX zadłużył się na gigantyczną kwotę pieniędzy

Rządy w Europie i Azji również zwiększyły wsparcie dla krajowych firm zajmujących się wynoszeniem satelitów, aby zapewnić sobie niezależny dostęp do przestrzeni kosmicznej w obliczu rosnącego popytu komercyjnego i obronnego.

Vikram-1, mierzący około 22 m wysokości, został zaprojektowany do przenoszenia ładunków o masie do 350 kg na niską orbitę okołoziemską. Rakieta nośna wykorzystuje trzy stopnie na paliwo stałe i moduł regulacji orbity na paliwo ciekłe, napędzany silnikiem drukowanym w technologii 3D. Technologie te, jak twierdzi firma, są po raz pierwszy wykorzystywane w Indiach.

W 2020 r. Indie otworzyły swój sektor kosmiczny na inwestycje prywatne, umożliwiając startupom budowę rakiet, satelitów i świadczenie usług startowych – działań, które przez dekady były realizowane przez rządową Indyjską Organizację Badań Kosmicznych (Indian Space Research Organisation).

Rząd dąży do zwiększenia udziału Indii w globalnej gospodarce kosmicznej do 44 miliardów dolarów do 2033 r. z około 8 miliardów dolarów obecnie, licząc na to, że firmy prywatne pomogą mu konkurować na rynku zdominowanym przez graczy ze Stanów Zjednoczonych, Europy i Chin.

Czytaj także: Chiny rozpoczęły nową misję kosmiczną. Jeden z członków załogi ma spędzić cały rok na orbicie

Źródło: PAP

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Kampus XYZ Technologia
Nowy kierunek AGH hitem rekrutacji. Firmy inwestują we wzornictwo. "AI projektantów nie zastąpi" (WYWIAD)
Uruchamiana właśnie Inżynieria Wzornictwa i Jubilerstwo znalazła się w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków AGH. O tym, dlaczego projektowanie produktów zyskuje na znaczeniu w czasach…
18.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Ile polskich patentów zarabia w gospodarce? Znamy przychody z komercjalizacji
Po raz pierwszy na taką skalę policzono w Polsce, ile patentów zamienia się w produkt i pracuje w gospodarce. Wyniki są alarmujące. Sektor nauki odpowiada za 68 proc. patentów, ale wypracowały one…
17.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
10 najlepszych lokat rocznych. Ponad 4 proc. w lipcu 2026 r. (RANKING XYZ)
Lokaty roczne mają teraz najprostsze zasady. Mimo to nie jest łatwo wybrać najlepszą ofertę. Dokonaliśmy przeglądu rynku i wyróżniliśmy najciekawsze propozycje. Zwróciliśmy uwagę nie tylko na…
17.07.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Bezsenność w Delhi. Jak żyć w Indiach i nie ogłuchnąć
Szybki rozwój cywilizacyjny Indii ma wysokie koszty. Jednym z nich jest powszechny w największych miastach hałas. Korespondent XYZ opisuje swoje osobiste doświadczenia z życia w indyjskiej stolicy.
19.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Chińskie samochody w Afryce. Jakie są skutki ich ekspansji dla przemysłu w Europie i Polsce
Symboliczne otwarcie na początku lipca 2026 r. fabryki chińskiego koncernu Chery w RPA przypieczętowało ekspansję Państwa Środka na kontynencie. Napływ tanich pojazdów z Azji drastycznie odcina Stary…
18.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polacy kupują mieszkania, zanim będzie jeszcze drożej. A będzie
Większość Polaków spodziewa się dalszego wzrostu cen mieszkań. Nie zwlekają więc z decyzjami o zakupie. Jednocześnie gwałtownie rośnie nieufność wobec deweloperów i agentów nieruchomości.
16.07.2026