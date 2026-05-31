Industria Kielce została mistrzem Polski w piłce ręcznej

Piłkarze ręczni Industrii Kielce pokonali na własnej hali Orlen Wisłę Płock i sięgnęli po tytuł mistrza Polski. Drużynie ze stolicy województwa świętokrzyskiego taka sztuka udała się po raz 21.

Niedzielne spotkanie zakończyło się wynikiem 36:27 (18:14) dla Industrii Kielce, która zwyciężyła drugi pojedynek w finałowej rywalizacji. Orlen Wisła Płock tym samym nie obroniła mistrzostwa z ubiegłego sezonu, choć po to trofeum sięgała także w 2024 r.

Industria Kielce jest najczęściej sięgała po tytuł mistrzowski w XXI w., bo łącznie 16 razy. Najdłuższa seria dominacji ligi trwała na przestrzeni lat 2012-2023. Orlen Wisła Płock jest drugą co liczby zwycięstw drużyną w tym czasie, bo tytuł najlepszej zdobywała osiem razy.

Źródło: PAP