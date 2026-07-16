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16.07.2026 14:09

Inflacja bazowa w czerwcu. NBP podał dane

Inflacja bazowa w czerwcu 2026 r. wyniosła 3 proc. rdr i 0,3 proc. mdm, wobec 3,1 proc. rdr i 0,1 proc. mdm w poprzednim miesiącu – podał Narodowy Bank Polski.

Siedziba NBP
Zdjęcie przedstawia siedzibę NBP. Fot. Damian Lemaski/Bloomberg via Getty Images

W relacji rok do roku inflacja bazowa w czerwcu 2026 r.:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,1 proc., wobec 2,8 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,8 proc., wobec 3,3 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3 proc., wobec 3,1 proc. miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 2,8 proc., wobec 3,3 proc. miesiąc wcześniej.

Jak dowiedzieliśmy się wczoraj. wskaźnik CPI w czerwcu 2026 r. wyniósł 2,5 proc.

Czytaj więcej: Inflacja w czerwcu 2026 r. Poznaliśmy finalny odczyt GUS

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