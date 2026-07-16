Inflacja bazowa w czerwcu. NBP podał dane

Kategorie artykułu: Newsy Dzień na GPW. Podsumowanie notowań 14 lipca 2026 r. Godzinę przed końcem sesji na warszawskiej giełdzie indeks WIG20 notował solidne wzrosty. Po publikacji szacunkowych wyników we wtorek 14 lipca 2026 r. mocno zwyżkował kurs Allegro, przy najwyższych…

Kategorie artykułu: Biznes Ziaja szuka firmy do przejęcia. Może wydać nawet kilkaset milionów złotych Rodzinna firma kosmetyczna Ziaja chce rosnąć szybciej niż rynek kosmetyczny, który notuje kilkunastoprocentowe wzrosty. Firma inwestuje w moce produkcyjne, a jej plan opiewa na ponad 200 mln zł.…