16.07.2026 14:09
Inflacja bazowa w czerwcu. NBP podał dane
Inflacja bazowa w czerwcu 2026 r. wyniosła 3 proc. rdr i 0,3 proc. mdm, wobec 3,1 proc. rdr i 0,1 proc. mdm w poprzednim miesiącu – podał Narodowy Bank Polski.
W relacji rok do roku inflacja bazowa w czerwcu 2026 r.:
- po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,1 proc., wobec 2,8 proc. miesiąc wcześniej;
- po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,8 proc., wobec 3,3 proc. miesiąc wcześniej;
- po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3 proc., wobec 3,1 proc. miesiąc wcześniej;
- tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 2,8 proc., wobec 3,3 proc. miesiąc wcześniej.
Jak dowiedzieliśmy się wczoraj. wskaźnik CPI w czerwcu 2026 r. wyniósł 2,5 proc.
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