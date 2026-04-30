Inflacja w kwietniu 2026 r. Poznaliśmy szybki szacunek GUS

Inflacja w kwietniu 2026 r. wyniosła 3,2 proc. rok do roku – podał GUS w inflacyjnym szybkim szacunku.

Miesiąc do miesiąca ceny rosły o 0,6 proc.

Konsensus PAP zakładał wzrost o 3 proc. r/r i 0,4 proc. m/m.

Ceny żywności rosły w kwietniu 2026 r. w tempie 1,9 proc. rok do roku, energia elektryczna, gaz i inne paliwa – 4,7 proc., paliwa i smary do prywatnych środków transportu – 8,4 proc.

Inflacyjny skok wzraz z gwałtownym wzrostem cen paliw

Inflacja w marcu 2026 r. wyniosła 3 proc. rok do roku. Miesiąc do miesiąca ceny wrosły wówczas o 1 proc., głównie z powodu skokowego wzrostu cen paliw.

„Niestety nie są to dobre informacje – inflacja przyspieszyła (...). Powodów zaskoczeń jest kilka: płytszy spadek cen paliw od oczekiwań (tylko -1,8 proc. m/m), mocny skok w górę nośników energii (+0,5 proc. m/m), wzrosła też inflacja bazowa (do 2,9 proc, r/r). Kryzys paliwowy zaczyna coraz bardziej dawać się we znaki. RPP ma powody żeby jastrzębieć" – skomentowali te dane na gorąco analitycy Banku Pekao.

Na przełomie marca i kwietnia 2026 roku rząd Donalda Tuska wprowadził programy osłonowe, mające ograniczyć ceny na stacjach. M.in. resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw.

Do 15 maja obowiązuje też rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Inflacja bazowa też rośnie, RPP pozostawia stopy bez zmian

Inflacja bazowa (z wyłaczeniem cen energii i żywności) w marcu 2026 r. wyniosła 2,7 proc. r/r. Jest to wskaźnik wyższy od tego odnotowanego w lutym (2,5 proc.) oraz wyższy od prognoz rynkowych (o 0,1 pkt proc.).

Wcześniej poznaliśmy kwietniową decyzję Rady Polityki Pieniężnej, która zdecydowała się utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

NBP przekonuje, że obecna sytuacja gospodarcza znacząco różni się od tej z okresu pandemiczno-wojennego, co ogranicza ryzyko powrotu silnej presji cenowej. Jednocześnie jednak w tle pozostają czynniki geopolityczne, które mogą szybko zmienić ten obraz.

