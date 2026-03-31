31.03.2026 09:31

Inflacja w marcu 2026 r. znacząco w górę

Inflacja w marcu 2026 r. wyniosła 3 proc. – podał GUS w szybkim szacunku.

Miesiąc do miesiąca ceny wzrosły o 1 proc.

Marcowy odczyt to znaczący wzrost w porównaniu z lutym 2026 r., gdy inflacja wyniosła 2,1 proc. r/r. Wówczas miesiąc do miesiąca odnotowano wzrost cen o 0,3 proc.

Konsensus PAP zakładał jeszcze wyższy odczyt w marcu – 3,3 proc. r/r i 1,4 proc. m/m.

Po marcowym skoku inflacja może znowu się obniżyć

Taki wzrost zawdzięczamy przede wszystkim skokowi cen paliw. Wzrost cen paliw i smarów do prywatnych środków transportu wyniósł aż 15,4 proc. miesiąc do miesiąca i 8,5 proc. rok do roku.

Zdaniem ekonomisty ING BSK Adama Antoniaka jest szansa, że po marcowym wzroście inflacja znowu się obniży.

– W kwietniu inflacja może być już na niższym poziomie, bo mamy interwencję rządu na rynku paliw – czyli z jednej strony obniżki akcyzy i VAT, z drugiej cenę maksymalną – powiedział ekonomista ING BSK.

Podkreślił, że nadzieje na spadki cen paliw w kolejnych miesiącach mogą zniweczyć ceny ropy naftowej, jeśli zaczną mocno rosnąć. Od cen ropy mogą też zależeć ewentualne podwyżki stóp.

Temat obniżek stóp już odpłynął, ale na chwilę obecną jeszcze RPP nie mówi o podwyżkach stóp procentowych. Rządowa interwencja ponadto obniża ryzyko podwyżek stóp. Ale mogę sobie wyobrazić, że jeśli ceny ropy będą dalej rosnąć i pojawią się efekty drugiej rundy, to może się pojawić konieczność podwyższenia stóp procentowych, ale na chwilę obecną prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest niskie – powiedział w wypowiedzi dla PAP sprzed publikacji szybkiego szacunku Adam Antoniak.

Rada Polityki Pieniężnej na początku marca, kiedy jeszcze nie były w pełni znane skutki wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, obniżyła stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. Główna stopa procentowa NBP wynosi obecnie 3,75 proc.

Pełne dane o marcowej inflacji GUS opublikuje 15 kwietnia.

Na zdjęciu klientka robiąca zakupy w supermarkecie. Fot. Bloomberg/Getty Images
