Inflacja w marcu 2026 r. znacząco w górę

Inflacja w marcu 2026 r. wyniosła 3 proc. – podał GUS w szybkim szacunku.

Miesiąc do miesiąca ceny wzrosły o 1 proc.

Marcowy odczyt to znaczący wzrost w porównaniu z lutym 2026 r., gdy inflacja wyniosła 2,1 proc. r/r. Wówczas miesiąc do miesiąca odnotowano wzrost cen o 0,3 proc.

Czytaj także: Inflacja bazowa w Polsce. NBP podał najnowsze dane

Konsensus PAP zakładał jeszcze wyższy odczyt w marcu – 3,3 proc. r/r i 1,4 proc. m/m.

Po marcowym skoku inflacja może znowu się obniżyć

Taki wzrost zawdzięczamy przede wszystkim skokowi cen paliw. Wzrost cen paliw i smarów do prywatnych środków transportu wyniósł aż 15,4 proc. miesiąc do miesiąca i 8,5 proc. rok do roku.

Zdaniem ekonomisty ING BSK Adama Antoniaka jest szansa, że po marcowym wzroście inflacja znowu się obniży.

– W kwietniu inflacja może być już na niższym poziomie, bo mamy interwencję rządu na rynku paliw – czyli z jednej strony obniżki akcyzy i VAT, z drugiej cenę maksymalną – powiedział ekonomista ING BSK.

Czytaj także: Minister energii określił maksymalne ceny paliw od 31 marca

Podkreślił, że nadzieje na spadki cen paliw w kolejnych miesiącach mogą zniweczyć ceny ropy naftowej, jeśli zaczną mocno rosnąć. Od cen ropy mogą też zależeć ewentualne podwyżki stóp.

– Temat obniżek stóp już odpłynął, ale na chwilę obecną jeszcze RPP nie mówi o podwyżkach stóp procentowych. Rządowa interwencja ponadto obniża ryzyko podwyżek stóp. Ale mogę sobie wyobrazić, że jeśli ceny ropy będą dalej rosnąć i pojawią się efekty drugiej rundy, to może się pojawić konieczność podwyższenia stóp procentowych, ale na chwilę obecną prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest niskie – powiedział w wypowiedzi dla PAP sprzed publikacji szybkiego szacunku Adam Antoniak.

Rada Polityki Pieniężnej na początku marca, kiedy jeszcze nie były w pełni znane skutki wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, obniżyła stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. Główna stopa procentowa NBP wynosi obecnie 3,75 proc.

Czytaj także: Wojna na Bliskim Wschodzie podbija obawy przed inflacją. Czy to może wpłynąć na zmiany cen?

Pełne dane o marcowej inflacji GUS opublikuje 15 kwietnia.