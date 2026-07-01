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01.07.2026 11:29

Inflacja w strefie euro spadła do 2,8 proc.

Wstępne szacunki wskazują na wyraźny spadek inflacji w strefie euro w czerwcu. Miała spaść do 2,8 proc. – podaje Eurostat.

Według szacunków Eurostatu inflacja w strefie euro wyniosła w czerwcu 2,8 proc. To wyraźny spadek w porównaniu z majowym 3,2 proc.

Wzrost cen był najmocniej widoczny w sektorze energetycznym – tu wskaźnik sięgnął 8,7 proc. W maju jednak było to 10,8 proc. W usługach było to 3,2 proc. w porównaniu z 3,5 proc. w maju, a w żywności, alkoholu i wyrobach tytoniowych – 1,6 proc. w porównaniu z 1,9 proc. w maju.

Najmniej podrożały ceny towarów przemysłowych innych niż energetyczne – o 0,9 proc., czyli tyle samo, ile w maju.

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banknoty euro o nominałach 50 i 20
Ponad połowa ankietowanych Szwedów była przeciwko przyjęcia euro – wynika z sondażu tamtejszego urzędu statystycznego. Fot. Jim Dyson/Getty Images
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