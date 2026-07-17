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NEWSROOM XYZ
17.07.2026 12:10

Inflacja w strefie euro wyhamowuje

Inflacja w strefie euro w czerwcu wyhamowała – podaje Eurostat. Wciąż jest jednak wyższa niż przed rokiem. Ceny najmocniej wzrosły w Rumunii, a najmniej – w Szwecji.

banknoty euro o nominałach 50 i 20
Inflację najmocniej podbijały usługi. Fot. Jim Dyson/Getty Images

W czerwcu roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła 2,8 proc. To spadek w porównaniu z 3,2 proc. odnotowanymi przez Eurostat w maju, ale odczyt jest wciąż wyższy niż w czerwcu 2025 r., gdy wynosił 2 proc.

Inflacja była najniższa w Szwecji (1,0 proc.), Czechach (1,1 proc.) i Danii (1,8 proc.), a najwyższa w Rumunii (9,2 proc.), na Litwie (5,4 proc.) i w Bułgarii (5,2 proc.).

Inflację podbijały usługi (+1,5 pkt proc.), energia (+0,8 pkt proc.), żywność, alkohol i tytoń (+0,3 pkt proc.) oraz towary przemysłowe inne niż energetyczne (+0,2 pkt proc.).

Źródło: Eurostat

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