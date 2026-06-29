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NEWSROOM XYZ
29.06.2026 11:57

Nastroje w strefie euro poprawiły się, ale w Polsce są wyraźnie lepsze

Nastroje gospodarcze w strefie euro, ale też w całej UE, poprawiły się w czerwcu – podała Komisja Europejska. Pozostają jednak poniżej długoterminowej średniej. Lepsza sytuacja jest w Polsce.

W czerwcu wskaźnik nastrojów gospodarczych (ESI) w strefie euro wzrósł o 1,3 pkt do 95 pkt. O tyle samo wzrósł ten sam wskaźnik dla całej UE, osiągając 95,1 pkt.

Trend wzrostowy wskaźnika ESI wynikał z wyższej pewności siebie w niemal wszystkich sektorach – handlu detalicznym, przemyśle, usługach oraz wśród konsumentów – natomiast spadło zaufanie w budownictwie. Wśród największych gospodarek UE ESI znacząco wzrósł w Holandii (+4,1), Niemczech (+1,7) i we Włoszech (+1,3), natomiast nieznacznie spadł w Hiszpanii (−0,7)” – czytamy.

Wyraźnie spadł za to wskaźnik oczekiwań zatrudnienia – EEI. Dla strefy euro wyniósł on 92,9 pkt po spadku o 2,3 pkt. Z kolei dla całej UE spadł o 2,2 pkt i sięgnął 92,2 pkt. To efekt rewizji planów zatrudnienia w niemal wszystkich sektorach.

Oba wskaźniki są poniżej długoterminowej średniej, wynoszącej 100.

Tymczasem w Polsce wskaźnik nastrojów wyniósł 100,6 pkt, rosnąć o 0,3 pkt. Jak podkreśla Komisja Europejska, był „relatywnie stabilny”.

Z kolei wskaźnik koniunktury w polskim przemyśle w czerwcu wyniósł –14,3 pkt. wobec –14,6 pkt. w maju. Wskaźnik usług wyniósł –2,8 pkt. wobec –2,9 pkt. przed miesiącem.

Źródło: XYZ, PAP

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Nastroje gospodarcze w strefie euro, ale też w całej UE, poprawiły się w czerwcu – podała Komisja Europejska.
Fot. Getty Images
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