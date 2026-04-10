Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.04.2026
10.04.2026 14:35

Inflacja z USA reaguje na kryzys paliwowy. „Trzy czwarte wzrostu inflacji ogółem"

Inflacja w USA w marcu 2026 r. wyniosła 3,3 proc. rok do roku. To więcej niż 3,4 proc. prognozy i znacząco więcej niż 2,4 proc. odnotowane miesiąc wcześniej. Za wzrosty odczytu odpowiadają przede wszystkim skokowe wzrosty cen paliw.

Miesiąc do miesiąca ceny wzrosły o 0,9 proc. Prognoza zakładała wzrost o 1 proc. i 0,3 proc. w lutym.

Inflacja bazowa wyniosła 2,6 proc. r/r (wobec 2,7 proc. prognozy i 2,5 proc. w lutym).

„Chociaż przedstawiciele Rezerwy Federalnej spodziewali się, że wyższe ceny ropy opóźnią przewidywany spadek inflacji w USA do 2-proc. celu, nadal uważamy, że bank centralny jest na dobrej drodze do obniżenia stóp procentowych w dalszej części roku” – podali analitycy z UBS Global Wealth Management przed publikacją danych.

Wbrew słowom prezydenta Trumpa, ceny paliw w USA również wrażliwe na blokadę

„Konflikt z Iranem zdominował miesięczny odczyt inflacji – ceny benzyny wzrosły o 21,2 proc., odpowiadając za niemal trzy czwarte wzrostu inflacji ogółem, wynika z danych amerykańskiego Biura Statystyki Pracy (BLS)" – zauważyła telewizja CNBC.

Oficjalne odczyty inflacyjne BLS potwierdziły wcześniejsze raporty o skokowych wzrostach cen paliw w USA. Stoją też w opozycji do wielokrotnych zapewnień prezydenta USA Donalda Trumpa, że blokada cieśniny Ormuz, będąca jednym z trwających skutków przeprowadzonego przez niego ataku na Iran, nie ma wpływu na gospodarkę USA, bo Stany Zjednoczone nie importują ropy z tego kierunku.

Wedle stanu sprzed godz. 14.50 kontrakty na główne indeksy w USA notują lekkie wzrosty, a indeksy w Europie są na plusach. Dolar osłabia się.

Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,18 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,06 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,28 proc.

Źródło: PAP, XYZ. Tekst zaktualizowany o godz. 14.55

