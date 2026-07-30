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30.07.2026 07:52

ING pokazał kwartalne wyniki. Zysk netto lekko powyżej prognoz

ING Bank Śląski opublikował wyniki za II kwartał. Zysk netto banku okazał się lekko lepszy od prognoz. Po pierwszym półroczu jest jednak niższy niż rok wcześniej.

Logo ING Banku Śląskiego
Po pierwszym półroczu zysk netto ING sięga 2,02 mld zł. Fot. PAP/Rafał Guz

Grupa ING Banku Śląskiego miała w II kwartale 1,19 mld zł zysku netto. To o 5 proc. więcej w ujęciu rocznym i o 3 proc. więcej, niż oczekiwali analitycy.

W efekcie po pierwszym półroczu zysk netto ING sięga 2,02 mld zł. Rok wcześniej wynosił jednak 2,15 mld zł.

– Pierwsze półrocze potwierdziło, że konsekwentnie rozwijamy działalność we wszystkich kluczowych obszarach naszego biznesu. Rosnąca liczba klientów, wyższa wartość depozytów, produktów inwestycyjnych oraz kredytów potwierdzają, że nasza strategia przynosi wymierne efekty – zapewnia Michał Bolesławski, prezes ING Banku Śląskiego.

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Wynik odsetkowy wzrósł za to w II kw. 2026 o 7 proc. r/r do 2,33 mld zł, ale był o 2 proc. niższy od konsensusu. Wyższy od prognoz – o 4 proc. – był za to wynik z prowizji, który sięgnął 679 mln zł po wzroście w ujęciu rocznym o 16 proc.

Tymczasem koszty w II kw. wzrosły o 4 proc. do 1,1 mld zł, ale były o 2 proc. niższe od konsensusu. Z kolei saldo rezerw wyniosło -40 mln zł, o 79 proc. mniej w ujęciu rocznym i o 75 proc. mniej, niż oczekiwali analitycy.

Bank zanotował wzrost wartości kredytów o 9 proc. do 189,9 mld zł i depozytów – o 16 proc. do 258,3 mld zł.

Wolumen nowych kredytów mieszkaniowych wyniósł 5,8 mld zł, co oznacza wzrost o 19 proc. r/r i przełożyło się na udział rynkowy na poziomie 15,3 proc. Jednocześnie bank zrealizował rekordową sprzedaż pożyczek gotówkowych, która osiągnęła niemal 2 mld zł i była wyższa o 15 proc. niż rok wcześniej.

Z kolei wolumen kredytów wśród klientów strategicznych wzrósł o 12 proc. r/r.

– Spodziewamy się, że wraz z postępem tych inwestycji będzie rosła również aktywność firm z sektora MŚP oraz ich zapotrzebowanie na finansowanie – mówi prezes.

ING pozyskało też w II kwartale 100 tys. nowych klientów indywidualnych i 19 tys. klientów firmowych.

Źródło: PAP

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