Kwartalne wyniki Millenium. Bank chwali się dwukrotnym wzrostem zysku netto

Bank Millenium opublikował wyniki za IV kw. 2025 r., w którym odnotował 347 mln zysku netto. Oznacza to dwukrotny wzrost r/r i przebicie oczekiwań rynku. Zwiększyła się też liczba klientów banku.

W IV kw. 2025 r. zysk netto banku Millenium wyniósł 347 mln zł – wynika z wstępnych, nieaudytowanych wyników. Kwota oznacza wzrost o 101 proc. w ujęciu rocznym i poprawienie oczekiwań rynku, który spodziewał się ok. 320 mln zł.

W sumie w całym 2025 r. zysk netto spółki wzrósł o 67 proc. r/r, sięgając kwoty 1,2 mld zł. Przekłada się to na ROE (stopę zwrotu z kapitału własnego) na poziomie 14,3 proc.

Według autorów raportu bank zawdzięcza wzrost zysku wyższym dochodom pozaodsetkowym, niższym odpisom z tytułu ryzyka kredytowego oraz „nieznacznie” niższemu obciążeniu CIT-em.

W IV kw. 2025 r. wynik odsetkowy spadł o 4,5 proc. r/r do 1,44 mld zł. Wynik z prowizji sięgnął 200 mln zł, rosnąc o 6,4 proc. r/r. Koszty sięgnęły 659 mln zł (+10 proc. r/r) Z kolei saldo rezerw wyniosło -57 mln zł.

IV kw. przyniósł też 36 tys. nowych klientów detalicznych, co oznacza 144 tys. w całym 2025 r.

Łącznie w 2025 r. wartość kredytów detalicznych spadła o 4 proc r/r. Wzrosła za to wartość nowo udzielonych kredytów korporacyjnych o 135 proc. do 8 mld zł. 40 proc. z nich to kredyty inwestycyjne.

Depozyty w IV kw. wzrosły o 2 proc., a w całym 2025 r. – o 12 proc.