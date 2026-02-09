Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 09.02.2026
NEWSROOM XYZ
09.02.2026 07:45

Kwartalne wyniki Millenium. Bank chwali się dwukrotnym wzrostem zysku netto

Bank Millenium opublikował wyniki za IV kw. 2025 r., w którym odnotował 347 mln zysku netto. Oznacza to dwukrotny wzrost r/r i przebicie oczekiwań rynku. Zwiększyła się też liczba klientów banku.

W IV kw. 2025 r. zysk netto banku Millenium wyniósł 347 mln zł – wynika z wstępnych, nieaudytowanych wyników. Kwota oznacza wzrost o 101 proc. w ujęciu rocznym i poprawienie oczekiwań rynku, który spodziewał się ok. 320 mln zł.

W sumie w całym 2025 r. zysk netto spółki wzrósł o 67 proc. r/r, sięgając kwoty 1,2 mld zł. Przekłada się to na ROE (stopę zwrotu z kapitału własnego) na poziomie 14,3 proc.

Według autorów raportu bank zawdzięcza wzrost zysku wyższym dochodom pozaodsetkowym, niższym odpisom z tytułu ryzyka kredytowego oraz „nieznacznie” niższemu obciążeniu CIT-em.

Przeczytaj też: Kredyty frankowe znów w TSUE. Wyrok może zachęcić banki do częstszego zarzutu potrącenia. O co chodzi?

W IV kw. 2025 r. wynik odsetkowy spadł o 4,5 proc. r/r do 1,44 mld zł. Wynik z prowizji sięgnął 200 mln zł, rosnąc o 6,4 proc. r/r. Koszty sięgnęły 659 mln zł (+10 proc. r/r) Z kolei saldo rezerw wyniosło -57 mln zł.

IV kw. przyniósł też 36 tys. nowych klientów detalicznych, co oznacza 144 tys. w całym 2025 r.

Łącznie w 2025 r. wartość kredytów detalicznych spadła o 4 proc r/r. Wzrosła za to wartość nowo udzielonych kredytów korporacyjnych o 135 proc. do 8 mld zł. 40 proc. z nich to kredyty inwestycyjne.

Depozyty w IV kw. wzrosły o 2 proc., a w całym 2025 r. – o 12 proc.

8 najlepszych lokat półrocznych. Ranking XYZ (luty 2026 r.)
W IV kw. 2025 r. bank Millenium odnotował 347 mln zysku netto
Fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Game Changer, czyli przełom w przewozach. Laude Smart Intermodal wystartuje z projektem za miliard złotych
Polski przewoźnik intermodalny, Laude Smart Intermodal, pracuje nad inwestycją, która ma zmienić oblicze branży i sprawi, że kolej będzie mogła konkurować nie tylko z ciężarówkami, ale i dużymi statkami. Dla Marcina Witczaka, prezesa firmy to projekt życia. Wartość przedsięwzięcia to miliard złotych, a do tej pory firma na wdrożenie wydała już 200 mln zł.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Skrajna prawica kontra stara lewica. Spolaryzowana Portugalia wybiera dzisiaj prezydenta w pierwszej dogrywce od 40 lat
Portugalczycy wybierają dziś prezydenta w decydującej II turze wyborów. Stawką jest nie tylko scheda po ustępującym Marcelo Rebelo de Sousie, ale przede wszystkim sama filozofia urzędu: czy głowa państwa ma być stabilizującym arbitrem, czy politycznym bojownikiem?
08.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Tajlandia gra o demokrację. Wysoka stawka wyborów
Niedzielne wybory parlamentarne i referendum konstytucyjne w Tajlandii były szansą na zmniejszenie wpływów generałów, pozostających w sojuszu z dworem królewskim i sprzyjającą mu oligarchią. To także nadzieje na powrót pełnej demokracji. Wszystko jednak wskazuje na to, że rewolucji, jaką byłoby zwycięstwo przeciwników establishmentu, nie będzie.
08.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Przemysł chemiczny pod presją. Firmy szukają nowych szans rozwojowych
Wysokie koszty energii i chaos regulacyjny – to główne bolączki, z którymi na początku 2026 r. mierzy się przemysł chemiczny. Na poziomie unijnym rysowane są strategie mające poprawić konkurencyjność europejskiego przemysłu, ale firmy działające w Polsce na razie nie widzą realnych efektów. Trudna sytuacja zmusza ich do zamykania fabryk lub ograniczania produkcji. Najwięksi gracze pokazują, jaki mają plan na przetrwanie.
06.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Prawdziwy efekt Trumpa? Prezydent Europy, grupa E6 czy federalizacja – nowe pomysły europejskich liderów
Nowy prezydent Europy, nowa grupa państw-liderów UE, a także – w gruncie rzeczy nienowa – koncepcja integracji Unii w kierunku federalizacji. To już nie postulaty skrajnych eurofederalistów sprzed lat, lecz idee formułowane w ostatnich dniach przez centrowych polityków czołowych partii. Jakie propozycje znalazły się dziś w głównym nurcie europejskiej debaty i czy mają one realne szanse przełożyć się na unijną politykę?
09.02.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 7 luty 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
07.02.2026