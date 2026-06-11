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NEWSROOM XYZ
11.06.2026 10:41

InPost i Google Cloud łączą siły w AI. „Strategiczny katalizator dla globalnej ekspansji”

InPost zawarł porozumienie z Google Cloud, które ma stać się strategicznym katalizatorem dla globalnej ekspansji spółki – ogłosił Rafał Brzoska. Firmy będą wspólnie pracować nad rozwiązaniami z zakresu AI.

Ogłoszona w czwartek rano współpraca zakłada wspólny rozwój i wdrażanie rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji. InPost ma integrować modele z rodziny Gemini AI w swoich produktach. Ma to umożliwić:

  • optymalizację logistyki,
  • tworzenie innowacyjnych usług,
  • usprawnienie obsługi klientów indywidualnych i biznesowych,
  • dalszą integrację agentic commerce i rozwój cyfrowych usług finansowych.

To strategiczny katalizator dla globalnej ekspansji InPost. Nasz unikalny model out-of-home, wzmocniony technologią Google AI, stanie się jeszcze potężniejszym narzędziem” – zapewnia Rafał Brzoska.

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„Partnerstwo Google z InPost jest doskonałym przykładem tego, jak wykorzystanie pełnego stosu technologicznego Google może przekształcić przyszłość logistyki i e-commerce na dużą skalę” – podkreśla Tara Brady, prezes Google Cloud w regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu.

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Napisaliśmy o tym, bo informację uznaliśmy za ważną i ciekawą. Dla pełnej transparentności informujemy, że fundusz RiO należący do Rafała Brzoski, prezesa i akcjonariusza InPostu, jest inwestorem w XYZ.

InPost rzuca rękawicę Allegro. Stworzył narzędzie AI do zakupów
Na zdjęciu paczkomat InPost w Krakowie
Fot. Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
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