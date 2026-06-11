InPost i Google Cloud łączą siły w AI. „Strategiczny katalizator dla globalnej ekspansji”

InPost zawarł porozumienie z Google Cloud, które ma stać się strategicznym katalizatorem dla globalnej ekspansji spółki – ogłosił Rafał Brzoska. Firmy będą wspólnie pracować nad rozwiązaniami z zakresu AI.

Ogłoszona w czwartek rano współpraca zakłada wspólny rozwój i wdrażanie rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji. InPost ma integrować modele z rodziny Gemini AI w swoich produktach. Ma to umożliwić:

optymalizację logistyki,

tworzenie innowacyjnych usług,

usprawnienie obsługi klientów indywidualnych i biznesowych,

dalszą integrację agentic commerce i rozwój cyfrowych usług finansowych.

„To strategiczny katalizator dla globalnej ekspansji InPost. Nasz unikalny model out-of-home, wzmocniony technologią Google AI, stanie się jeszcze potężniejszym narzędziem” – zapewnia Rafał Brzoska.

Polecamy: InPost zwiększa nakłady we Francji. „Pod względem podejścia do inwestorów to kraj numer jeden w Europie"

„Partnerstwo Google z InPost jest doskonałym przykładem tego, jak wykorzystanie pełnego stosu technologicznego Google może przekształcić przyszłość logistyki i e-commerce na dużą skalę” – podkreśla Tara Brady, prezes Google Cloud w regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu.

–––

Napisaliśmy o tym, bo informację uznaliśmy za ważną i ciekawą. Dla pełnej transparentności informujemy, że fundusz RiO należący do Rafała Brzoski, prezesa i akcjonariusza InPostu, jest inwestorem w XYZ.