Inpost Parcel Suitcaise to nowa usługa Inpostu. „Przedefiniujemy sposób podróżowania"

InPost oferuje nową usługę. InPost Parcel Suitcase to nowy produkt InPostu – specjalna walizka, którą InPost zaprojektował tak, aby jak najlepiej wypełniała skrytkę w formacie C w paczkomacie InPost. Oprócz tego od teraz można nadać dowolną przesyłkę do Polski, nie korzystając z lokalnych aplikacji w krajach, gdzie operuje InPost – ogłosił prezes InPostu Rafał Brzoska.

– Od teraz możecie nadać dowolną przesyłkę do Polski, nie korzystając z lokalnych aplikacji. Oczywiście, możecie też wysyłać z Polski do tamtych krajów, ale to mogliście już wcześniej – powiedział w materiale wideo opublikowanym na LinkedIn Rafał Brzoska.

Rafał Brzoska: Przedefiniujemy kompletnie sposób podróżowania

– To, co jest największym sztosem, (...) to specjalna walizka, format zupełnie nowy, który opracowaliśmy od zera, który ma za zadanie wypełniać jak najlepiej skrytkę formatu C (41 x 38 x 64 cm; do 25 kg – przyp. red.) – dodał Rafał Brzoska.

– Przedefiniujemy kompletnie sposób podróżowania. Będziecie od teraz mogli zabierać ze sobą tylko i wyłącznie swoje wspomnienia, a walizki wysyłać wcześniej, które później trafią do was z powrotem. I wszystko robicie w aplikacji InPostu – powiedział Rafał Brzoska.

InPost Parcel Suitcase – jak działa nowa usługa InPostu

W zamyśle jej twórców InPost Parcel Suitcase ma być tańszą alternatywą dla zabierania ze sobą bagażu na pokład samolotu.

Na razie jej nadanie i odbiór możliwe jest w dowolnej maszynie Inpostu w 8 krajach (Polska, Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Holandia, Belgia, Luksemburg). Już wkrótce, jak zapewnia Inpost w komunikacie, będzie także możliwe jej nadanie i odbiór w Wielkiej Brytanii.

Walizka jest wykonana z polikarbonu, ma odpinane kółka i zamek szyfrowany. Można ją kupić na stronie outofthebox.pl w cenie 320 zł za sztukę.

Jak czytamy w opisie, cztery wypinane kółka w zestawie ze specjalnym pokrowcem gwarantują płynne prowadzenie i stabilność. Wypina się je przed włożeniem walizki do skrzynki i po jej odbiorze montuje z powrotem.

Walizka jest wyposażaona również w regulowaną wysokość rączki oraz wewnętrzne pasy mocujące.

InPost – wysyłka z Polski do innych krajów

Do tej pory przez aplikację InPost Mobile oraz SzybkieNadania.pl InPost umożliwiał wysyłki paczek z Polski do Europy. Teraz działa to również w drugą stronę, a do tego „odblokowano" Włochy.

Paczki do Polski nadasz przez Paczkomat z 7 europejskich krajów: Włoch, Francji, Belgii, Holandii, Luksemburga, Hiszpanii i Portugalii.

Swoją paczkę można wysłać na dwa sposoby: 

W aplikacji InPost Mobile na głównym ekranie wybiera się „Nadaj lub zwróć” albo „Nadaj”, wchodzi w zakładkę „Międzynarodowa” u góry ekranu, a następnie wybiera kraj nadania (np. „Włochy”) i kraj odbioru („Polska”), a następnie – podobnie jak w przypadku przesyłki krajowej – wybiera rozmiar przesyłki, wpisuje dane odbiorcy i nadawcy oraz docelowy paczkomat i płaci za nadanie.

Na stronie SzybkieNadania.pl, gdzie proces jest bardzo podobny, ale wszystko odbywa się w przeglądarce (zakładka „Przesyłka międzynarodowa”). 

Według informacji dostępnych na stronie InPostu, szacowany termin doręczenia przesyłki zależy od kraju nadania i wynosi 3 dni robocze dla Francji, Belgii, Holandii i Luksemburgu, 4 dni robocze dla Portugalii i Hiszpanii i 5 dni w przypadku Włoch.

Sposób nadania zależy od kraju, z którego wysyła się paczkę: 

  • Francja, Hiszpania i Portugalia) – z wydrukowaną etykietą lub za pomocą kodu QR. 
  • Belgia, Holandia i Luksemburg – z wydrukowaną etykietą. Przy czym niektóre maszyny (Points Relais/Afhaalpunten) są wyposażone w drukarkę. Pokaż kod QR, aby wydrukować etykietę na miejscu. 
  • Włochy – z wydrukowaną etykietą.

Jeśli chodzi o ceny, jak wynika z cennika opublikowanego na stronach InPostu, w przypadku gabarytu C wysyłka z Polski aktualnie kosztuje 54,99 zł. Drożej jest w drugą stronę, z wyjątkiem Włoch (49,99 zł). Wysyłając gabaryt C z Portugaliii do Polski zapłacimy 125,99 zł, z Luksemburgu 107,99 zł, z Belgii, Francji, Holandii i Hiszpanii – 104,99 zł.

Na zdjęciu paczkomat Inpostu we Włoszech. Fot. InPost

Dla pełnej transparentności informujemy, że fundusz RiO, należący do Rafała Brzoski, prezesa i akcjonariusza InPostu, jest inwestorem w XYZ

