Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.05.2026
NEWSROOM XYZ
26.05.2026 11:41

InPost zostanie oficjalnym partnerem Ekstraklasy

Grupa InPost oraz Ekstraklasa ogłosiły zawiązanie współpracy. Od nowego sezonu firma z branży logistycznej zostanie oficjalnym partnerem polskiej ligi.

Jak wskazano w komunikacie prasowym InPostu, partnerstwo z Ekstraklasą zapewni firmie szeroki zakres świadczeń reklamowych, praw wizerunkowych oraz bilety na wszystkie 306 meczów ligowych w sezonie. Wejściówki te mają trafić do programu lojalnościowego w aplikacji InPost Mobile, choć nie wskazano czy na zasadzie nagród w konkursie, czy może w innej formie.

Współpraca pomiędzy podmiotami potrwa co najmniej trzy sezony. Rozpocznie się od najbliższych rozgrywek, które wystartują w lipcu b.r. Będzie to jubileuszowy setny sezon Ekstraklasy.

– Liga się rozwija, idzie do przodu, kluby mają duże ambicje europejskie i my jako InPost chcemy być częścią tej emocjonującej historii. Szczególnie że przed nami 100-lecie piłkarskich rozgrywek ligowych w Polsce – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost, w specjalnym wideo wyświetlonym podczas Gali Ekstraklasy, na której ogłoszono współpracę.

Dla Grupy InPost ogłoszone partnerstwo jest pierwszym, jeżeli chodzi o konkretną ligę, ale nie jedynym w przypadku marketingu sportowego. Firma współpracuje na tym polu m.in. z reprezentacją Polski i zagranicznymi klubami, jak Newcastle United i Atletico Madryt.

---

Napisaliśmy o tym, bo uznaliśmy to za ważne i ciekawe. Dla pełnej transparentności informujemy, że fundusz RiO, należący do Omeny Mensah i Rafała Brzoski, prezesa i akcjonariusza InPostu, jest inwestorem w XYZ.

Nowa era FC Barcelony. Co dalej po odejściu Lewandowskiego?
Na zdjęciu paczkomat InPost w Krakowie
Grupa InPost zostanie od przyszłego sezonu oficjalnym partnerem Ekstraklasy. Fot. Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Pierwsza kosmonautka chce dalej być trybikiem w systemie Putina
Jesienią tego roku Walentina Tierieszkowa ponownie wystartuje w wyborach do rosyjskiej Dumy Państwowej. Jeśli uzyska mandat, pod koniec swojej kolejnej kadencji będzie miała prawie 95 lat.
24.05.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Rząd szykuje zmiany w spółdzielniach mieszkaniowych. „To może skończyć się chaosem”
Rząd chce zwiększyć transparentność spółdzielni mieszkaniowych, ale ich przedstawiciele alarmują, że reforma może sparaliżować codzienne działanie. Spór jest ostry, bo lista zarzutów wobec…
25.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Po co nam ludzie, skoro mamy sztuczną inteligencję? Janina Bąk o samotności, pracy i granicach AI
Każdy może mieć chatbota, który jest zawsze dostępny, cierpliwy i gotowy do reakcji. Mimo to stajemy się coraz bardziej samotni. I wypaleni – przekonuje Janina Bąk, twórczyni Janina Daily.
25.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo Świat
Część krajów Afryki odrzuca miliardy pomocy z USA. Kryzys służby zdrowia odczują również turyści
Kolejne afrykańskie kraje rezygnują z oferowanych przez Stany Zjednoczone umów zdrowotnych. Tłumaczą, że USA chcą w zamian dostępu do surowców i danych pacjentów. Afrykanie już dziś pierwszej pomocy…
24.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Prezydenci z KO pod ostrzałem. Po Krakowie mogą być inne miasta
Po krakowskim referendum ruszyła giełda nazwisk. Pojawiły się też zapowiedzi kolejnych referendów. – Dla prezydentów miast najgroźniejsze jest połączenie dwóch rzeczy: niekompetencja i otoczka…
26.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polak szefem najpotężniejszej biznesowej organizacji w Europie. Mówi, co zrobić, by kontynent wrócił do gry
Maciej Witucki od lipca pokieruje BusinessEurope, organizacją zrzeszającą 20 mln firm. Przekonuje, że Europa wciąż ma ogromne atuty, ale musi lepiej wykorzystać kapitał, przemysł i technologie.…
26.05.2026