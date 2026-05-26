InPost zostanie oficjalnym partnerem Ekstraklasy

Grupa InPost oraz Ekstraklasa ogłosiły zawiązanie współpracy. Od nowego sezonu firma z branży logistycznej zostanie oficjalnym partnerem polskiej ligi.

Jak wskazano w komunikacie prasowym InPostu, partnerstwo z Ekstraklasą zapewni firmie szeroki zakres świadczeń reklamowych, praw wizerunkowych oraz bilety na wszystkie 306 meczów ligowych w sezonie. Wejściówki te mają trafić do programu lojalnościowego w aplikacji InPost Mobile, choć nie wskazano czy na zasadzie nagród w konkursie, czy może w innej formie.

Współpraca pomiędzy podmiotami potrwa co najmniej trzy sezony. Rozpocznie się od najbliższych rozgrywek, które wystartują w lipcu b.r. Będzie to jubileuszowy setny sezon Ekstraklasy.

– Liga się rozwija, idzie do przodu, kluby mają duże ambicje europejskie i my jako InPost chcemy być częścią tej emocjonującej historii. Szczególnie że przed nami 100-lecie piłkarskich rozgrywek ligowych w Polsce – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost, w specjalnym wideo wyświetlonym podczas Gali Ekstraklasy, na której ogłoszono współpracę.

Dla Grupy InPost ogłoszone partnerstwo jest pierwszym, jeżeli chodzi o konkretną ligę, ale nie jedynym w przypadku marketingu sportowego. Firma współpracuje na tym polu m.in. z reprezentacją Polski i zagranicznymi klubami, jak Newcastle United i Atletico Madryt.

Napisaliśmy o tym, bo uznaliśmy to za ważne i ciekawe. Dla pełnej transparentności informujemy, że fundusz RiO, należący do Omeny Mensah i Rafała Brzoski, prezesa i akcjonariusza InPostu, jest inwestorem w XYZ.