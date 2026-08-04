Interpretacje podatkowe mają obowiązywać przez pięć lat. Ministerstwo Finansów szykuje reformę

Interpretacje indywidualne prawa podatkowego mają obowiązywać przez pięć lat. Podatnicy będą mogli przedłużyć ich ważność na kolejny okres. Jeżeli urząd nie rozpatrzy wniosku na czas, interpretacja zostanie automatycznie przedłużona. Takie rozwiązania przewiduje projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej.

Mnister finansów Andrzej Domański. Fot. (ad) PAP/Paweł Supernak

Informacja o planowanych zmianach pojawiła się we wtorek w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt przygotowuje Ministerstwo Finansów.

Nowelizacja ma gruntownie zmienić system interpretacji przepisów podatkowych. Jej autorzy chcą ograniczyć liczbę rozstrzygnięć, które pozostają w obrocie mimo zmian prawa, orzecznictwa lub warunków gospodarczych.

Interpretacje podatkowe ważne przez pięć lat

Jednym z najważniejszych rozwiązań będzie wprowadzenie pięcioletniego okresu ważności interpretacji indywidualnych. Obecnie nie mają one określonego terminu obowiązywania.

Do pięciu lat, z obecnych 36 miesięcy, zostanie także wydłużony okres ważności opinii o stosowaniu preferencji w podatku u źródła, czyli WHT.

Zarówno interpretacje indywidualne, jak i opinie WHT będzie można przedłużyć na kolejne pięć lat. Podatnik będzie musiał wystąpić w tej sprawie do właściwego organu.

Jeżeli urząd nie wyda rozstrzygnięcia przed upływem ważności interpretacji lub opinii, zostaną one automatycznie przedłużone. Projekt określa to rozwiązanie jako milczące załatwienie sprawy.

Resort chce wyeliminować nieaktualne interpretacje

Autorzy projektu wskazują, że bezterminowe obowiązywanie interpretacji prowadzi do utrzymywania w systemie rozstrzygnięć, które nie odpowiadają już aktualnym przepisom, orzecznictwu lub realiom gospodarczym.

Zdaniem projektodawców może to powodować nierówne traktowanie podatników. Podmioty posiadające starsze interpretacje mogą bowiem znajdować się w innej sytuacji niż przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają działalność lub występują o nowe rozstrzygnięcie.

Ograniczenie ważności interpretacji ma umożliwić ich okresową weryfikację oraz dostosowanie stanowiska organów podatkowych do zmian prawa.

Szersza ochrona dla podatników

Projekt przewiduje również rozszerzenie ochrony wynikającej z interpretacji podatkowych.

Ma ona obejmować skutki podatkowe powstałe jeszcze przed doręczeniem interpretacji indywidualnej. Podobna zasada będzie dotyczyć okresu sprzed publikacji interpretacji ogólnej.

Podatnik będzie mógł zdecydować, czy chce zastosować się do interpretacji ogólnej, czy do utrwalonej praktyki interpretacyjnej organów podatkowych.

Organy zostaną jednocześnie zobowiązane do wskazywania skutków podatkowych wynikających z wydawanych interpretacji ogólnych.

Interpretacje sprzeczne z objaśnieniami będą wygaszane

Nowelizacja ma wprowadzić obowiązek wygaszania interpretacji indywidualnych, które są sprzeczne z objaśnieniami podatkowymi.

Projekt doprecyzuje także zasady korzystania z ochrony wynikającej z utrwalonej praktyki interpretacyjnej.

Zmiany mają uporządkować relacje między interpretacjami indywidualnymi, interpretacjami ogólnymi, objaśnieniami podatkowymi oraz dotychczasowym stanowiskiem organów.

Zmiany w bazie interpretacji EUREKA

Ministerstwo Finansów planuje również uporządkowanie publicznej bazy interpretacji podatkowych EUREKA.

Przy publikowanych dokumentach mają pojawić się informacje o terminie ich ważności. Interpretacje, które straciły aktualność w związku ze zmianą przepisów, zostaną odpowiednio oznaczone.

Dzięki temu podatnicy mają łatwiej oceniać, czy konkretne rozstrzygnięcie nadal może mieć zastosowanie.

Projekt wydłuża ponadto termin na uzupełnienie braków we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Zamiast obecnych siedmiu dni podatnik będzie miał na to 14 dni.

Kiedy wygasną dotychczasowe interpretacje

Projekt zawiera przepisy przejściowe dotyczące interpretacji wydanych przed wejściem w życie nowych zasad.

Interpretacje indywidualne wydane przed 1 stycznia 2023 roku mają utracić ważność 30 czerwca 2028 roku.

Interpretacje wydane od 1 stycznia 2023 roku do końca 2027 roku będą obowiązywać przez pięć lat od dnia wydania. Nie będą jednak mogły wygasnąć wcześniej niż 1 stycznia 2029 roku.

Dla interpretacji, którym do końca ważności pozostanie mniej niż sześć miesięcy, przewidziano uproszczoną procedurę przedłużenia.

Projekt ma trafić do rządu

Za przygotowanie nowelizacji odpowiada Ministerstwo Finansów. Zgodnie z harmonogramem projekt zmiany Ordynacji podatkowej ma trafić pod obrady Rady Ministrów w czwartym kwartale tego roku.

Źródło: PAP