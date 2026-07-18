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18.07.2026 11:22

Irak chce eksportować ropę z pominięciem Ormuz. Podpisał umowy z zachodnimi firmami

Rząd Iraku podpisał w piątek dziesiątki umów z zachodnimi firmami naftowymi, w tym pozwalających Bagdadowi na eksport ropy z pominięciem cieśniny Ormuz – przekazała agencja Reutera.

Rafineria Lanaz w Erbilu (Irak)
Na zdjęciu widok na rafinerię Lanaz w Erbilu (Irak), 17 marca 2026 r. Fot. Sedat Suna/Getty Images

Irak i Syria podpisały umowę o współpracy w sprawie odbudowy nieczynnego od dawna rurociągu, biegnącego z bogatego w ropę regionu Kirkuk w północnym Iraku do syryjskiego portu Banijas nad Morzem Śródziemnym. Iracka agencja prasowa poinformowała, że ten projekt zrealizuje amerykańska firma energetyczna Chevron.

Departament Stanu USA oświadczył, że rurociąg będzie miał początkową przepustowość 2 mln baryłek ropy naftowej dziennie. Amerykański resort dyplomacji nazwał to przedsięwzięcie „kluczowym korytarzem energetycznym, łączącym iracką produkcję ropy z śródziemnomorskimi rynkami eksportowymi”.

Ambasador USA w Turcji Tom Barrack ogłosił, że w rezultacie powstanie projekt, „który sprawi, że cieśnina Ormuz stanie się kwestią drugorzędną”.

Oprócz projektu rurociągu do Syrii, Chevron podpisał z Irakiem dwie inne umowy, których celem jest zwiększenie produkcji ropy naftowej.

Rząd Iraku zawarł również oficjalne porozumienie z firmą Starlink, należącą do SpaceX Elona Muska, w sprawie formalnego prowadzenia działalności w kraju – poinformowały irackie media państwowe.

Dla Iraku, podobnie jak innych krajów Zatoki Perskiej, zablokowanie cieśniny Ormuz przez Iran znacząco obniżyło wpływy ze sprzedaży ropy. Rząd w Bagdadzie w obliczu strat chce zwiększyć wydobycia surowca. W tym celu rozważa nawet opuszczenie kartelu OPEC, zrzeszającego największych producentów w regionie, który prowadzi politykę limitowania produkcji.

Źródło: PAP, XYZ

Najwięksi producenci ropy zdecydowali się zwiększyć wydobycie
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