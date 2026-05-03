Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 03.05.2026
NEWSROOM XYZ
03.05.2026 09:44

Iran i Stany Zjednoczone mówią o wznowieniu wojny na Bliskim Wschodzie. „Piłka jest po stronie USA"

Irańskie władze oceniają scenariusz wznowienia walk na Bliskim Wschodzie jako „prawdopodobny”. Tymczasem Donald Trump grozi, że „Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił”. Negocjacje pokojowe znajdują się w impasie.

Wznowienie wojny ze Stanami Zjednoczonymi jest prawdopodobne [...] Wydarzenia pokazały, że Stany Zjednoczone nie dotrzymały żadnych obietnic ani porozumień – ogłosił zastępca szefa sztabu irańskich sił zbrojnych gen. Mohammad Dżafar Asadi.

Generał ostrzegł też, że „dla wroga przygotowano zaskakujące działania, wykraczające poza jego wyobrażenia”.

Tymczasem wiceminister spraw zagranicznych Kazem Gharibabadi ogłosił, że Teheran jest gotowy na oba warianty – zarówno na dalsze wysiłki na rzecz trwałego pokoju, jak i na wznowienie działań wojennych.

Piłka jest po stronie Stanów Zjednoczonych – stwierdził.

Deklaracje irańskich oficjeli są efektem odrzucenia przez Waszyngton propozycji pokojowej złożonej przez Iran.

Przeczytaj więcej: Ta propozycja nie spodobała się Trumpowi. Iran zdradził szczegóły swojego planu pokojowego

Donald Trump: Iran jeszcze nie zapłacił za to, co zrobił

Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości i światu w ciągu ostatnich 47 lat – napisał prezydent USA Donald Trump we wpisie na platformie Truth Social.

Dodał, że wkrótce dokona przeglądu irańskiego planu pokojowego, ale „nie może sobie wyobrazić, aby był on akceptowalny”. W piątek jednak mówił, że choć Iran poczynił „wielkie kroki” i chce porozumienia, to nie jest usatysfakcjonowany jego propozycjami. Dodał, że być może nigdy nie uda się dojść do porozumienia i zamiast tego „wysadzi ich w cholerę”.

Z doniesień medialnych wynika, że Waszyngton uznał irańską propozycję za nieakceptowalną. Miała ona zakładać natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz i zniesienie amerykańskiej blokady irańskich portów przy odłożeniu rozmów o programie nuklearnym Teheranu na przyszłość. Administracja Donalda Trumpa uznaje jednak ograniczenie tego programu do celów cywilnych za główny warunek trwałego pokoju obok otwarcia cieśniny i ograniczenia irańskiego programu rakietowego.

W efekcie negocjacje pokojowe znajdują się w impasie. Bezpośrednie rozmowy w Islamabadzie 11 kwietnia nie przyniosły przełomu, a do następnych spotkań już nie doszło. Różnice między postawami Waszyngtonu i Teheranu pozostają znaczące.

Zawieszenie broni trwa od 8 kwietnia. Weszło w życie po niemal 40 dniach działań wojennych wywołanych amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran 28 lutego.

Źródło: PAP, XYZ

Pentagon szacuje koszt wojny z Iranem na 25 mld dolarów
Flagi USA i Iranu
Stany Zjednoczone i Iran mówią o możliwości wznowienia działań wojennych. Fot. GettyImages
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat Technologia
Rosja offline, czyli jak Putin buduje cyfrowy mur berliński
Odcinanie mobilnego internetu stało się w Rosji zjawiskiem powszechnym. W sieci panoszy się cenzura. Rosjanie, aby jej unikać, jako komunikatorów używają m.in. aplikacji Apple Photos, a nawet...…
02.05.2026
Kategorie artykułu: Recenzja
iX3 to najnowszy elektryczny SUV BMW. Nie do końca wszystko wyszło, tak jak powinno
BMW przedstawia nowe, elektryczne iX3. Koncern chwali się szybkim ładowaniem i potężnym zasięgiem. Rzeczywistość jednak różni się od katalogu.
03.05.2026
Kategorie artykułu: Świat Technologia
Chiny przygotowują załogowe lądowanie na Księżycu. Czy mogą wygrać z USA?
Gra toczy się nie tylko o prymat na Srebrnym Globie, ale także o to, kto będzie dyktował reguły przyszłej eksploracji kosmosu.
02.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Świat
Topniejący PKB? Zmiana klimatu a przyszłość zimowej Austrii
Kurorty narciarskie od lat pozostają jednym z symboli Austrii i ważnym filarem jej gospodarki, który przyciąga zarówno turystów krajowych, jak i zagranicznych. Coraz wyraźniej widać jednak skutki…
01.05.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Polska na rowerach. Ilu mamy rowerzystów i jak nasza infrastruktura wygląda na tle innych krajów?
W ciągu ostatniej dekady znacząco spadła liczba śmiertelnych wypadków z udziałem rowerzystów, ale w kwestii samej infrastruktury z zazdrością możemy patrzeć w stronę Niemiec, Holandii, Belgii czy…
02.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Czołem pracy! Dziś świętuje lewica, ale klasa ludowa już dawno ją porzuciła na rzecz prawicy. Dlaczego?
Tradycyjny sojusz ruchu robotniczego z partiami lewicowymi osłabł. Prawica przejęła elektorat ludowy w wielu państwach zachodnich, ale też w Polsce. Dlaczego to prawica dzisiaj jest bardziej…
01.05.2026