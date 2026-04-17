17.04.2026

Iran i USA bez porozumienia w sprawie rozejmu. Spór o program nuklearny i żeglugę przez Ormuz

Między Iranem a Stanami Zjednoczonymi utrzymują się istotne różnice dotyczące warunków zawieszenia broni, zwłaszcza w kwestiach nuklearnych. Teheran ostrzega jednocześnie, że dalsza blokada jego portów przez USA może doprowadzić do zerwania porozumienia i ponownego zamknięcia strategicznej cieśniny Ormuz.

Wysoko postawiony irański urzędnik poinformował w piątek, że Iran i USA nie osiągnęły porozumienia w sprawie szczegółowych warunków rozejmu, w tym kluczowych kwestii związanych z programem nuklearnym. Jak zaznaczył, konieczne są dalsze, poważne negocjacje, aby przezwyciężyć istniejące rozbieżności.

Teheran uzależnia utrzymanie otwarcia cieśniny Ormuz od przestrzegania przez USA zobowiązań wynikających z rozejmu. Cieśnina pozostanie otwarta tylko pod warunkiem realizacji ustaleń przez Waszyngton – podkreślił przedstawiciel władz.

Iran liczy, że dzięki mediacji Pakistanu w najbliższych dniach uda się osiągnąć wstępne porozumienie z możliwością przedłużenia zawieszenia broni. Ma to stworzyć przestrzeń do rozmów o zniesieniu sankcji oraz uzyskaniu rekompensat za szkody wojenne.

W zamian Teheran deklaruje gotowość do wykazania pokojowego charakteru swojego programu nuklearnego. Władze Iranu podkreślają, że inne doniesienia na temat negocjacji są „przekłamaniem sytuacji”.

Prezydent USA Donald Trump przekazał, że Stany Zjednoczone i Iran wspólnie wydobędą wzbogacony uran, który następnie ma trafić do USA. Według doniesień medialnych Iran miał także zgodzić się na bezterminowe zawieszenie programu jądrowego, czego jednak oficjalnie nie potwierdzono.

Eksperci wskazują, że po zbombardowaniu irańskich instalacji nuklearnych przez USA i Izrael w czerwcu 2025 roku, wzbogacony uran znajduje się głęboko pod ziemią, pod ruinami obiektów nuklearnych.

Spór o Ormuz i warunki żeglugi

Równolegle narasta napięcie wokół żeglugi przez cieśninę Ormuz. Irańskie władze ostrzegły, że dalsza blokada ich portów przez USA będzie oznaczać zerwanie porozumienia dotyczącego otwarcia tego szlaku.

Według irańskich źródeł, żegluga przez Ormuz musi odbywać się za zgodą Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Teheran podkreśla, że od początku jasno stawiał warunek odblokowania szlaku dla statków handlowych.

Jednym z kluczowych warunków było zawarcie zawieszenia broni w Libanie, które – jak ogłosił w czwartek Donald Trump – zostało osiągnięte. To otworzyło drogę do częściowego przywrócenia ruchu w cieśninie.

Iran zastrzega jednak, że swoboda żeglugi dotyczy wyłącznie statków handlowych, które muszą poruszać się wyznaczonymi trasami i w porozumieniu z irańskimi służbami.

Według przedstawicieli armii, dopuszczone mogą być nawet statki amerykańskie, ale z wyłączeniem jednostek wojskowych. Każdy ruch w cieśninie ma być kontrolowany przez irańską marynarkę.

Szef irańskiego MSZ ogłosił w piątek otwarcie Ormuzu dla statków handlowych, co potwierdził także Donald Trump. Swoboda żeglugi obowiązuje jednak tylko do końca rozejmu, czyli do nocy z 21 na 22 kwietnia, a USA utrzymują jednocześnie blokadę irańskich portów.

Źródło: PAP

Prezydent USA Donald Trump przekazał, że Stany Zjednoczone i Iran wspólnie wydobędą wzbogacony uran, który następnie ma trafić do USA. Według doniesień medialnych Iran miał także zgodzić się na bezterminowe zawieszenie programu jądrowego, czego jednak oficjalnie nie potwierdzono. Fot. Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Polska kluczowa dla Decathlonu, a Polacy gonią sportowo Zachód. Zaostrza się gra o miliardy
Sportowy potentat coraz więcej sprzedaje i produkuje w naszym kraju – a miejsca nadal widzi mnóstwo. 75 mln zł inwestycji w ostatnich latach to wstęp do jeszcze większej ekspansji. Konkurencja nie…
17.04.2026
Kategorie artykułu: Finanse osobiste
Ceny energii pod napięciem. Co wpływa na nasze rachunki za prąd?
Koszty energii stanowią istotną część miesięcznych wydatków polskich gospodarstw domowych i firm. Na ceny prądu w naszym kraju wpływa wiele czynników, w tym koszty surowców i opłaty za emisję…
15.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Optymizm na GPW. KGHM w górę, Orlen traci 17 kwietnia 2026 r.
Piątkowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) zakończyła się na plusie. Optymizm na rynkach wywołały ogłoszenia Iranu i USA dotyczące cieśniny Ormuz. Liderem spadków wśród WIG20 był Orlen.…
17.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Deweloperzy prognozują wzrost cen mieszkań, klienci już nie wierzą w spadki
Rynek mieszkaniowy w Polsce wychodzi z fazy stabilizacji. Rośnie presja na wzrost cen, a kupujący wracają do biur sprzedaży
15.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Portret polskiego milionera. Kim jest, jak się dorobił majątku i jak nim zarządza?
Zbudował majątek dzięki własnej firmie, jest pracowity i bardzo odporny na ryzyko. Lubi mieć kontrolę nad wszystkim, co jest jego siłą, ale bywa też słabością. Oto portret statystycznego polskiego…
15.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Śnieżka ma na celowniku Czechy i Słowację. Chce też poprawić sprzedaż na Węgrzech
Wypłata najwyższej w dziejach spółki dywidendy, podbój rynku naszych południowych sąsiadów i poprawa sprzedaży na Węgrzech. Oto plany zarządu Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka na najbliższe miesiące.
15.04.2026