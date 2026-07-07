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07.07.2026 06:53

Iran miał trafić rakietami dwa statki przepływające przez Ormuz

Irańskie wojsko wystrzeliło co najmniej dwie rakiety, trafiając i uszkadzając dwa statki przepływające przez cieśninę Ormuz – podał w poniedziałek portal Axios, powołując się na dwóch amerykańskich urzędników. To pierwsze takie ataki od niemal dwóch tygodni.

Statki w Zatoce Omańskiej w czerwcu 2026 r.
Iran miał trafić rakietami dwa statki w cieśninie Ormuz – podał portal Axios. Fot. Shady Alassar/Anadolu via Getty Images

Według portalu oba trafione statki odniosły znaczące zniszczenia, lecz nie odnotowano żadnych ofiar w ludziach. Wcześniej brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi UKMTO podała, że otrzymała informacje o uszkodzeniu tankowca płynącego blisko wybrzeża Omanu. Statek miał stanąć w ogniu.

Były to pierwsze irańskie ataki od 27 czerwca. Poprzednie sprowokowały ataki odwetowe USA, zagrażając utrzymaniu zawieszenia broni.

Po tamtej wymianie ciosów Axios podawał, że obie strony miały zawrzeć tygodniowy rozejm. USA i Iran odbyły potem rundę pośrednich rozmów w Katarze na temat cieśniny, lecz nie przyniosły one rezultatów.

Irańskie władze w ostatnich tygodniach wydawały ostrzeżenia statkom płynącym przez cieśninę Ormuz innym niż preferowanym i regulowanym przez nie szlakiem, grożąc im w takim przypadku atakami. Chodziło przede wszystkim o wyznaczony przez USA wolny od min południowy korytarz, prowadzący blisko wybrzeża Omanu.

Źródło: PAP

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