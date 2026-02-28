Iran odpowiada. Gdzie odnotowano ataki rakietowe Teheranu?

Iran poinformował o przeprowadzeniu ataków rakietowych na amerykańskie obiekty wojskowe w kilku państwach Zatoki Perskiej oraz o wystrzeleniu salw rakiet w kierunku Izraela. Była to odpowiedź na uderzenia USA i Izraela w irańskie cele wojskowe i rządowe, rozpoczęte w sobotę rano czasu lokalnego.

Ataki Iranu na cele USA i Izraela

Według irańskich władz Iran wystrzelił „dziesiątki” rakiet balistycznych w stronę Izraela. Informację podała Nour News, agencja powiązana z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Nie odnotowano informacji o ofiarach w Izraelu, a systemy obrony przeciwrakietowej zostały uruchomione w kilku krajach regionu.

W tym samym czasie eksplozje słyszano w różnych częściach Bliskiego Wschodu, co potwierdza skalę ataku i zaangażowanie obrony powietrznej państw regionu. Rakiety miały być przechwytywane jeszcze w przestrzeni powietrznej nad kilkoma krajami.

Uderzenia w bazy w Katarze, Kuwejcie i ZEA

IRGC poinformował, że celem ataków były m.in. baza Al-Udeid w Katarze, baza Al-Salem w Kuwejcie, baza Al-Dhafra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz amerykańska baza morska w Bahrajnie. Irańskie media państwowe podały również, że zaatakowano bazę Muwaffaq Al-Salti w Jordanii oraz amerykańską bazę w północnym Iraku.

Skala zniszczeń nie jest jeszcze w pełni znana. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich kilka rakiet zostało przechwyconych, jednak szczątki jednej z nich spadły na teren mieszkalny, powodując śmierć jednego cywila, co potwierdziła oficjalna agencja prasowa ZEA.

Przechwycenia rakiet i brak ofiar w większości krajów

Jedna rakieta trafiła w obiekt amerykańskiej marynarki wojennej w Bahrajnie, jednak nie ma informacji o ofiarach. Władze Kataru poinformowały o przechwyceniu dwóch irańskich rakiet nad terytorium kraju.

Kuwejt ogłosił, że jego systemy obrony powietrznej podjęły działania wobec nadlatujących rakiet, a armia Jordanii potwierdziła skuteczne zestrzelenie dwóch rakiet balistycznych, które zmierzały w kierunku państwa. Sytuacja w regionie pozostaje napięta, a kolejne informacje o skutkach ataków są nadal weryfikowane.

Źródło: CNN