Irański atak na infrastrukturę naftową Arabii Saudyjskiej może sprowokować reakcję Rijadu

Atak Iranu na saudyjską infrastrukturę naftową może doprowadzić do zbrojnej reakcji Arabii Saudyjskiej – donosi AFP. Po ataku na największą rafinerię w kraju armia saudyjska jest w najwyższej gotowości.

– Armia Arabii Saudyjskiej podniosła poziom gotowości do maksymalnego – podało agencji AFP źródło w siłach zbrojnych tego państwa.

Według informatora, jeśli Teheran rozpocznie „skoordynowany atak” na saudyjski koncern naftowy Saudi Aramco, spotka się z odpowiedzią Rijadu. Arabia Saudyjska w odpowiedzi uderzyłaby w irańskie obiekty naftowe.

Wcześniej rafineria Ras Tanura miała zostać trafiona przez odłamki zestrzelonych irańskich dronów. Wywołały one niegroźny pożar. Koncern naftowy Saudi Aramco przekazał, że prace w rafinerii zostały wstrzymane.

Rafineria jest największą w Arabii Saudyjskiej. Jest też kluczowym elementem w łańcuchu dostaw ropy naftowej w regionie – zakłady produkują olej napędowy i benzynę dla europejskich odbiorców. Przetwarza 550 tys. baryłek ropy naftowej dziennie. W jej pobliżu znajduje się największy terminal eksportowy Saudi Aramco dla ropy naftowej i produktów naftowych.

