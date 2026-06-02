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NEWSROOM XYZ
02.06.2026 21:39

Ireneusz Fąfara pozostanie prezesem Orlenu

Ireneusz Fąfara, dotychczasowy prezes Orlenu został ponownie powołany na to stanowisko - podał we wtorek koncern. Dodano, że wszyscy członkowie zarządu wybrani przez radę nadzorczą Orlenu na nową kadencję, pełnili dotąd swoje funkcje.

Spółka poinformowała w komunikacie giełdowym, że rada nadzorcza na wtorkowym posiedzeniu powołała do zarządu, oprócz Ireneusza Fąfary, który ponownie obejmie stanowisko prezesa, również pozostałych dotychczasowych członków zarządu: Sławomira Jędrzejczyka - na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych, Ireneusza Sitarskiego - wiceprezesa ds. downstream, Roberta Soszyńskiego - wiceprezesa ds. operacyjnych, Marka Balawejdera - wiceprezesa ds. consumers and products, Marcina Wasilewskiego - wiceprezesa ds. rozwoju i inwestycji, Sławomira Staszaka - wiceprezesa ds. energy i Wiesława Prugara - wiceprezesa ds. upstream.

Koncern przekazał, że nowa kadencja zarządu rozpocznie się następnego dnia po wygaśnięciu obecnie trwającej kadencji, czyli po dniu, w którym odbędzie się zwyczajne walne zgromadzenie spółki, zatwierdzające sprawozdanie finansowe za 2025 rok.

Źródło: PAP

Nowy cennik Orlenu
Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara
Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara Fot.: PAP/Andrzej Jackowski
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