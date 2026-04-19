19.04.2026
19.04.2026 16:14

J.D Vance nie będzie prowadził negocjacji USA z Iranem

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że jego zastępca J.D. Vance nie będzie przewodził amerykańskiej delegacji na negocjacje z Iranem. Wiceprezydent USA nie zdołał osiągnąć porozumienia w trakcie ostatniej rundy rozmów.

W kilku wywiadach telefonicznych Donald Trump powiedział, że J.D. Vance nie stawi się w Pakistanie na negocjacje z irańskimi przedstawicielami. Zamiast niego do Islamabadu polecą specjalny wysłannik ds. misji pokojowych Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner. Ta sama para prowadziła negocjacje z Rosją i Ukrainą w Genewie.

Prezydent USA zapewnił, że powodem tej decyzji są „względy bezpieczeństwa”. Według ABC uznano, że Secret Service nie może zapewnić wiceprezydentowi bezpieczeństwa z jedynie 24-godzinnym wyprzedzeniem – Donald Trump decyzję o wysłaniu negocjatorów podjął w niedzielę, ogłaszając, że w poniedziałek wieczorem będą już w Pakistanie.

J.D. jest świetny – zapewnił Donald Trump w rozmowie z ABC. Chwilę wcześniej w tej samej stacji ambasador USA przy ONZ Mike Waltz twierdził, że J.D. Vance poleci do Pakistanu.

Jednak według CNN amerykański prezydent wypytywał przyjaciół o ocenę działań swojego zastępcy. Ten w ubiegły weekend nie osiągnął w Islamabadzie porozumienia z wysłannikami Teheranu. Ma to znaczenie w kontekście potencjalnej sukcesji i spekulacji o rywalizacji z sekretarzem stanu Marco Rubio o schedę po Donaldzie Trumpie.

Według wielu komentatorów zakończone niepowodzeniem negocjacje były najważniejszym zadaniem, jakie dotąd otrzymał wiceprezydent.

Coraz bliżej do końca rozejmu

„New York Post” podaje, że rozmowy mają zacząć się we wtorek. Spytany przez gazetę o to, czy mógłby sam udać się do Islamabadu, Donald Trump odparł, że „może w późniejszym terminie”, zależnie od przebiegu rozmów. W piątek mówił, że byłby skłonny udać się do Pakistanu na podpisanie porozumienia.

Z kolei w niedzielę ponowił groźby zniszczenia irańskiej infrastruktury, gdyby nie doszło do porozumienia.

W nocy z wtorku 21 na środę 22 kwietnia mija dwutygodniowy rozejm pomiędzy USA a Iranem. W sobotę wiceszef irańskiego MSZ powiedział w rozmowie z Associated Press, że Teheran nie jest gotowy na nową rundę bezpośrednich rozmów z USA. Powodem mają być maksymalistyczne żądania Waszyngtonu w kluczowych kwestiach, zwłaszcza w zakresie przekazania USA irańskich zapasów wzbogaconego uranu. Dla Teheranu jest to „nie do przyjęcia”.

Wojna na Bliskim Wschodzie trwa od 28 lutego, gdy USA i Izrael rozpoczęły ataki na Iran. Od 8 kwietnia obowiązuje jednak zawieszenie broni.

Źródło: PAP, XYZ

Na zdjęciu: Prezydent USA Donald Trump i wiceprezydent J.D Vance
Według wielu komentatorów zakończone klęską negocjacje były najważniejszym zadaniem, jakie dotąd otrzymał J.D Vance.
Fot. EPA/WHITE HOUSE / HANDOUT.
Może zainteresować Cię również
Historia Żółtej Floty, czyli osiem lat na Wielkim Jeziorze Gorzkim
W 1967 roku wojna sześciodniowa zatrzymała kilkanaście przepływających przez Kanał Sueski jednostek, w tym dwie polskie. Na bułgarskim statku działało kino, na brytyjskim rozgrywano mecze piłkarskie,…
19.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Koniec „darmowych mieszkań”? TSUE porządkuje kwestię przedawnień w sprawach frankowych
Trybunał Sprawiedliwości UE ponownie zabrał głos w sprawie kredytów frankowych. Wypowiedział się na temat trzyletniego przedawnienia roszczeń banków, ich sprzecznej strategii procesowej oraz…
16.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat Technologia
Azja reguluje media społecznościowe. Platformy blokują konta nastolatków
Indonezja idzie śladem Australii i egzekwuje ograniczenie dostępu do mediów społecznościowych dla nieletnich. Ale gra dopiero się zaczyna, w miarę jak inne kraje Azji oraz Europy projektują…
17.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Najmniej nowych przepisów od 19 lat. Co wpłynęło na ten wynik?
12470 – tyle stron nowych rozporządzeń i ustaw uchwalono w 2025 roku. Najnowszy „Barometr prawa” Grant Thornton wskazuje na spadek produkcji ustaw i rozporządzeń, ale nie oznacza to, że zażegnaliśmy…
16.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka
„Rozwój plus” Morawieckiego i dobra mina do złej gry w PIS. Poszerzanie frontu czy maskowanie jedności?
Powołanie przez Mateusza Morawieckiego stowarzyszenia „Rozwój plus” zrzesza około 40 polityków partii i budzi wyraźny niepokój Nowogrodzkiej. Jarosław Kaczyński zmuszony jest do zachowania pozorów…
17.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo Świat
Nie tylko Francja. Dlaczego francuski znów staje się językiem wpływu?
Frankofonia to dziś nie sentymentalny projekt kulturowy, ale sieć realnych powiązań politycznych, gospodarczych i edukacyjnych. Organizacja La Francophonie skupia 93 państwa, rządy i obserwatorów.…
19.04.2026