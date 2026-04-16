16.04.2026
NEWSROOM XYZ
16.04.2026 13:48

Jacek Magiera został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki przyznał pośmiertnie Jackowi Magierze Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. W Warszawie w czwartek odbywają się uroczystości pogrzebowe zmarłego 10 kwietnia w wieku 49 lat piłkarza i trenera.

Order przyznano za wybitne osiągnięcia w pracy szkoleniowej i trenerskiej oraz za dokonania sportowe. Odznaczenie z rąk prezydenta odebrała żona zmarłego Magdalena Magiera podczas uroczystości pogrzebowej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ulicy Długiej w Warszawie.

Jacek Magiera od lipca 2025 r. był drugim trenerem reprezentacji Polski w sztabie Jana Urbana. Zmarł 10 kwietnia 2026 r.

Poza prezydentem w pożegnaniu Jacka Magiery wzięli udział m. in. minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, władze Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN) z prezesem Cezarym Kuleszą na czele oraz selekcjoner drużyny narodowej Jan Urban. W uroczystościach uczestniczyli także przedstawiciele klubów piłkarskich oraz kibice. W mszy wziął udział kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski.

Ceremonię pogrzebową zaplanowano na godzinę 14.30 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Jacek Magiera urodził się w Częstochowie 1 stycznia 1977 r. Jako piłkarz był wychowankiem Rakowa, zadebiutował w ekstraklasie 18 marca 1995 r. W 1997 r. trafił do Legii i występował w stolicy do 2006 r., z półroczną przerwą na grę w Widzewie Łódź (w 2000 r.). Ze stołecznym klubem wywalczył dwa razy mistrzostwo, raz Puchar Polski i Superpuchar. W 2006 r. powrócił do Rakowa, a karierę zakończył wkrótce potem Cracovii.

W ekstraklasie rozegrał łącznie 233 mecze, zdobywając 25 bramek. Występował również w juniorskich reprezentacjach Polski, a z kadrą do lat 16 wywalczył mistrzostwo Europy (w 1993 r.). Kilka miesięcy później był kapitanem reprezentacji Polski U-17, która na mistrzostwach świata zajęła czwarte miejsce.

Pracę trenerską zaczynał jako asystent Jana Urbana w stołecznym zespole. Później był samodzielnym trenerem Legii, z którą w sezonie 2016/17 zdobył mistrzostwo Polski. Prowadził też Zagłębie Sosnowiec, reprezentację Polski do lat 20 i 19, a następnie Śląsk Wrocław, z którym wywalczył wicemistrzostwo kraju.

Źródło: PAP

Prezydent Karol Nawrocki przekazuje odznaczenie żonie zmarłego Jacka Magiery podczas uroczystości pogrzebowych drugiego trenera reprezentacji Polski
Prezydent Karol Nawrocki przyznał pośmiertnie Jackowi Magierze Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie z rąk prezydenta RP odebrała żona zmarłego Magdalena Magiera podczas uroczystości pogrzebowej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ulicy Długiej w Warszawie. Fot. PAP/Radek Pietruszka
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Informacje z nieistniejącej książki. Politycy podatni na dezinformację
Polska prawica nie radzi sobie najlepiej z wynikiem węgierskich wyborów. Do tego stopnia, że chcąc zdyskredytować przyszłego następcę Viktora Orbána rozpowszechnia nieprawdziwe informacje na jego…
15.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Polski rynek M&A coraz odporniejszy na geopolitykę. Pierwszy kwartał zaskoczył skalą inwestycji
Liczba fuzji i przejęć w Polsce w pierwszym kwartale 2026 r. nieznacznie spadła w porównaniu z ostatnimi trzema miesiącami 2025 r. Ale na rynku nie widać dużego wpływu niepewności makroekonomicznej.…
14.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Cieśnina Ormuz to wąskie gardło. Świat mniej odporny na kryzys paliwowy niż w latach siedemdziesiątych
Jedna cieśnina wystarczyła, by zachwiać handlem energią i bezpieczeństwem żywnościowym. Blokada Ormuzu pokazuje, jak silnie uzależniony jest świat od pojedynczych szlaków transportowych i jak szybko…
16.04.2026
Kategorie artykułu: Świat
Kościół Katolicki-Afryka. Studium wzajemnych zależności
Dziś rozpoczęła się pielgrzymka papieża Leona XIV do Afryki. Na Czarnym Lądzie lawinowo wzrasta liczba katolików, ale to nie jedyny powód misji. Papieża czekają też trudne rozmowy na temat…
13.04.2026
Kategorie artykułu: Finanse osobiste
Ceny energii pod napięciem. Co wpływa na nasze rachunki za prąd?
Koszty energii stanowią istotną część miesięcznych wydatków polskich gospodarstw domowych i firm. Na ceny prądu w naszym kraju wpływa wiele czynników, w tym koszty surowców i opłaty za emisję…
15.04.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Węgry po Orbánie. Nowe otwarcie i szansa dla polskiego biznesu
Zmiana władzy na Węgrzech może oznaczać też gospodarcze przetasowanie w regionie. Nowy rząd stanie przed wyzwaniem odbudowy inwestycji i pobudzenia wzrostu. Wśród potencjalnych beneficjentów są…
14.04.2026