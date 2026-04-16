Jacek Magiera został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki przyznał pośmiertnie Jackowi Magierze Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. W Warszawie w czwartek odbywają się uroczystości pogrzebowe zmarłego 10 kwietnia w wieku 49 lat piłkarza i trenera.

Order przyznano za wybitne osiągnięcia w pracy szkoleniowej i trenerskiej oraz za dokonania sportowe. Odznaczenie z rąk prezydenta odebrała żona zmarłego Magdalena Magiera podczas uroczystości pogrzebowej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ulicy Długiej w Warszawie.

Jacek Magiera od lipca 2025 r. był drugim trenerem reprezentacji Polski w sztabie Jana Urbana. Zmarł 10 kwietnia 2026 r.

Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem i ogromnym żalem przyjął informację o śmierci Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski. Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia.

Poza prezydentem w pożegnaniu Jacka Magiery wzięli udział m. in. minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, władze Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN) z prezesem Cezarym Kuleszą na czele oraz selekcjoner drużyny narodowej Jan Urban. W uroczystościach uczestniczyli także przedstawiciele klubów piłkarskich oraz kibice. W mszy wziął udział kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski.

Ceremonię pogrzebową zaplanowano na godzinę 14.30 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Jacek Magiera urodził się w Częstochowie 1 stycznia 1977 r. Jako piłkarz był wychowankiem Rakowa, zadebiutował w ekstraklasie 18 marca 1995 r. W 1997 r. trafił do Legii i występował w stolicy do 2006 r., z półroczną przerwą na grę w Widzewie Łódź (w 2000 r.). Ze stołecznym klubem wywalczył dwa razy mistrzostwo, raz Puchar Polski i Superpuchar. W 2006 r. powrócił do Rakowa, a karierę zakończył wkrótce potem Cracovii.

W ekstraklasie rozegrał łącznie 233 mecze, zdobywając 25 bramek. Występował również w juniorskich reprezentacjach Polski, a z kadrą do lat 16 wywalczył mistrzostwo Europy (w 1993 r.). Kilka miesięcy później był kapitanem reprezentacji Polski U-17, która na mistrzostwach świata zajęła czwarte miejsce.

Pracę trenerską zaczynał jako asystent Jana Urbana w stołecznym zespole. Później był samodzielnym trenerem Legii, z którą w sezonie 2016/17 zdobył mistrzostwo Polski. Prowadził też Zagłębie Sosnowiec, reprezentację Polski do lat 20 i 19, a następnie Śląsk Wrocław, z którym wywalczył wicemistrzostwo kraju.

Źródło: PAP