Japończycy aresztowali kapitana chińskiego statku. Pierwszy taki incydent od 2022 r.

Japońskie służby przejęły chiński kuter rybacki i aresztowały jego kapitana za ucieczkę przed inspekcją w wyłącznej strefie ekonomicznej (WSE) – poinformowała w piątek Agencja ds. Rybołówstwa. To pierwszy taki incydent z udziałem jednostki z Chin od 2022 r. Dochodzi do niego w kontekście napiętych relacji między Tokio a Pekinem.

Japońska Agencja Rybołówstwa poinformowała w piątek, że 47-letni kapitan kutra został dzień wcześniej aresztowany i oskarżony o próbę uniknięcia kontroli na pokładzie. Załogę zatrzymanej jednostki stanowiło w sumie 11 osób. Do incydentu doszło na wodach na Morzu Wschodniochińskim, sąsiadujących z japońską prefekturą Nagasaki.

Inspektorzy patrolujący japońską wyłączną strefę ekonomiczną podejrzewali Chińczyków o nielegalne połowy. Kapitan odmówił zatrzymania się na wezwanie i wraz z załogą podjął próbę ucieczki. 

Napięcia na tym tle z sąsiednimi krajami nie są rzadkością. W 2025 r. roku japońscy inspektorzy zatrzymali południowokoreański i tajwański kuter. Ale to pierwszy od 2022 r. taki incydent dotyczący chińskiej jednostki.

Jak zauważa korespondent XYZ w regionie Azji i Pacyfiku Tomasz Augustyniak, może on wzmocnić napięcia w czasie trwającego kryzysu w stosunkach między Tokio i Pekinem. Po listopadowej wypowiedzi japońskiej premier Sanae Takaichi na temat możliwego użycia sił zbrojnych w wypadku konfliktu o Tajwan, Chiny rozpoczęły bojkot podróży do sąsiedniego kraju i – według nieoficjalnych doniesień – japońskich owoców morza.

Władze w Pekinie domagają się od Takaichi wycofania się z kontrowersyjnej wypowiedzi. Oskarżają też rząd w Tokio o ożywianie „militarystycznej przeszłości" i rewizjonizm historyczny.

Chiny i Japonia spierają się o terytoria morskie, w tym część strefy ekonomicznej na Morzu Wschodniochińskim, oraz o leżące niedaleko Tajwanu wyspy Senkaku (Chińczycy nazywają je Diaoyu). 

To jeden z wielu sporów terytorialnych Chin z sąsiadami, które od dekad prowadzą ekspansywną politykę terytorialną.

Źródło: PAP, XYZ

Statek rybacki
Na zdjęciu ilustracyjnym statek rybacki. Fot, Ryouchin/Getty Images
