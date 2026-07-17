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NEWSROOM XYZ
17.07.2026 10:40

Japoński gigant potwierdza rozmowy ws. przejęcia pakietu akcji Żabki. Kurs spółki wciąż rośnie

Japoński koncern detaliczny Seven & i Holdings potwierdził, że prowadzi rozmowy w sprawie inwestycji w Grupę Żabka. „Nie podjęto jeszcze żadnej decyzji” – zastrzegają przedstawiciele spółki. Akcje Żabki wciąż rosną.

Szyld Żabki nad sklepem
To prawda, że prowadzimy rozmowy dotyczące inwestycji w największą sieć sklepów spożywczych w Polsce – mówią przestawiciele Seven & i Holdings. Fot. STR/NurPhoto via Getty Images

„W mediach pojawiły się doniesienia dotyczące inwestycji w największą sieć sklepów spożywczych w Polsce. Informacja ta nie została jednak ogłoszona przez spółkę. Chociaż to prawda, że prowadzimy rozmowy dotyczące inwestycji w największą sieć sklepów spożywczych w Polsce, na obecny moment nie podjęto jeszcze żadnej decyzji” – czytamy w komunikacie Seven & i Holdings.

Informacje o planowanej inwestycji w Grupę Żabka pojawiły się w czwartek. Według dziennika „Nikkei” japoński koncern rozważa nabycie od funduszy i innych podmiotów nawet kilkudziesięcioprocentowego pakietu udziałów. Wartość inwestycji może wynieść kilkaset miliardów jenów.

Przeczytaj więcej: Japoński gigant zainteresowany dużym pakietem akcji Żabki

Akcje Żabki wciąż rosną

Informacja wywołała silny wzrost notowań Żabki. W czwartek akcje spółki podrożały o 10,9 proc. do 31,10 zł.

W piątek rano kurs Żabki nadal rośnie. O godz. 10.30 papiery spółki kosztują 32,20 zł po wzroście o 3,5 proc.

Grupa Żabka weszła na warszawską giełdę w październiku 2024 r.

Głównym akcjonariuszem Żabki jest fundusz private equity CVC, do którego należy 37,6 proc. akcji. PG Investment Company ma 10 proc. akcji.

W listopadzie ubiegłego roku Heket Topco, należący do CVC, oraz PG Investment Company sprzedały łącznie 100 mln akcji Żabki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu po cenie 21,50 zł za akcję. Sprzedający zobowiązali się wtedy, że w okresie 180 dni od daty transakcji nie zmniejszą swojego zaangażowania w Żabkę.

Źródło: PAP, XYZ

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