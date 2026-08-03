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03.08.2026 10:54

Japoński resort finansów potwierdza wspólną interwencję walutową z USA

Japońskie ministerstwo finansów potwierdziło operację walutową na jenie, którą przeprowadzono razem z USA. Resort nie wykluczył kolejnych takich działań, w celu wzmocnienia jena. Analitycy są jednak sceptyczni wobec amerykańskiego sposobu przeprowadzenia tej interwencji.

Minister finansów Japonii Satsuki Katayama
Minister finansów Japonii potwierdziła wspólną interwencję walutową na rynku jena. Fot. Kiyoshi Ota/Bloomberg via Getty Images

– Japonia pozostaje w gotowości i jest w ścisłej komunikacji z USA. Nie zawaha się też przeprowadzić w przyszłości kolejnych skoordynowanych interwencji – powiedziała minister finansów Satsuki Katayama. Szefowa resortu wyjaśniła też, że interwencję przeprowadzono zgodnie z „Wspólnym oświadczeniem ministerstw finansów USA i Japonii" z września 2025 r., które dotyczyło „nadmiernych zmian kursu jena".

Jen spadł bowiem w czwartek do 163,73 za dolara, potem wzmocnił się w piątek do 157,57, a w poniedziałek jego kurs wyniósł 157,70. To zaniepokoiło władze w Tokio, bo japońska waluta stała się najsłabsza wobec dolara od około 40 lat.

Interwencję potwierdził też Sekretarz Skarbu USA, Scott Bessent. – Resort jest w ciągłej komunikacji z japońskim bankiem centralnym i ministerstwem finansów. Nie zawahamy się, by przeprowadzić kolejne interwencje – powiedział minister finansów USA. Wsparł on także japońską politykę monetarną, tłumacząc, że „USA wspierają działania, które mają naprawić zbyt słabą wycenę jena".

Analitycy są jednak sceptyczni. Jak tłumaczy Robin Brooks z [Peterson Institute for International Economics / Brookings Institution – do weryfikacji], takie działania raczej osłabią zaufanie do japońskiej waluty. Jego bowiem zdaniem, jeśli Waszyngton wymienił euro, a nie dolary na jeny, to inwestorzy mogą pomyśleć, że USA chciały w ten sposób powstrzymać sprzedaż amerykańskich obligacji przez Tokio. Jego zdaniem, w takich interwencjach USA sprzedawały bowiem zwykle dolary. – Uważam, że takie działanie podminowuje efektywność amerykańskiego uczestnictwa w interwencji. Zmusi ono bowiem rynki do zadania pytania, dlaczego Ameryka po prostu nie kupiła jenów za dolary – podsumowuje.

Donald Trump potwierdza interwencję na rynku jena
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